Ľudí v akvaparku delia farebnými náramkami, mnohých to pobúrilo

Niektorým ľuďom sa opatrenia nepáčia.

13. aug 2021 o 6:29 Klára Gajdošová

TURČIANSKE TEPLICE. Posledné týždne čelí akvapark v Turčianskych Tepliciach značnej vlne kritiky. Stovky nahnevaných návštevníkov píšu na sociálne siete pod príspevky rekreačného zariadenia štipľavé komentáre a vskutku ostré vyjadrenia, v ktorých často nechýbajú ani vulgarizmy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Problémom má byť, že obľúbený akvapark v Turčianskych Tepliciach delí návštevníkov farebne odlišnými náramkami na zaočkovaných a nezaočkovaných.

Prečítajte si tiež Herečka Helena Sudická zasvätila svoj život martinskému divadlu a rodine Čítajte

Niektorí návštevníci takýto postup dokonca prirovnávajú k „noseniu žltých hviezd“, k hrôzam, ktorým predchádzalo označovanie ľudí počas vojnového obdobia či ku kastovaniu. Vysvetľujúci komentár akvaparku akoby v celej tej náloži komentárov ani nebolo vidieť. Ľudia ich stanovisko „neberú“.

Len hŕstka z nich zariadenie pochválila za dodržiavanie opatrení, niektorí ocenili, že akvaparku záleží na zdraví a bezpečnosti ľudí.

Koncom júla v nedeľu navštívil akvapark v Turčianskych Tepliciach aj Peter Sedmák z Krupiny. Jeho zámerom bolo oddýchnuť si s rodinnými príslušníkmi a potešiť obľúbenými vodnými atrakciami najmä deti, ktoré išli s nimi.

Ilustračné foto. (zdroj: archív Spa & Aquapark Turčianske Teplice)

O „selekcii“ pri vstupe

Po zážitku z návštevy rekreačného zariadenia sa so svojou skúsenosťou podelil na sociálnej sieti.

„Nechcem poburovať a ani konšpirovať, ide čisto len o môj pohľad. Prídem na kúpalisko a pri vstupe sa konala ´selekcia´,“ začína písať svoju skúsenosť v príspevku Peter z Krupiny.

„Zaočkovaní – čierny náramok, nezaočkovaní – žltý náramok. Pre nezaočkovaných platili obmedzenia na vstupoch do určitých bazénov. Nehovoriac o pohľadoch ľudí s čiernym náramkom na tých so žltým. Ľudia, buďme k sebe dobrí a keď nás rozdeľuje vláda, držme sa pokope my, obyčajní ľudia,“ vyzval v statuse na sociálnej sieti Peter.