Trim Leader končí postupne, väčšinu ľudí prepustí do konca roka

Závod na autopoťahy končí po 20 rokoch.

30. aug 2021 o 8:05 Klára Gajdošová

KOŠŤANY NAD TURCOM. Začiatkom minulého týždňa Turčanov prekvapila zarážajúca správa. Fabrika Trim Leader v Košťanoch nad Turcom definitívne končí.

Väčšmi než okolie správa nepríjemne šokovala najmä zamestnancov závodu. Podaktorí v Trim Leadri pracovali dlhé roky, predstava úplného konca pre nich nie je jednoduchá.

„Samozrejme, že sme z toho všetci hotoví,“ povedala nám do telefónu jedna zo zamestnankýň.

„Určite to dosť ľudí šokovalo, je to ešte veľmi čerstvé. Je to, žiaľ, tak, ako to je. Osud ani túto situáciu nezvrátime. Pracovala som tam viac ako 20 rokov. Teraz je aj náročná situácia, pandémia, každý máme svoje rodiny a svoje problémy... Je to veľmi ťažké, no musíme ísť ďalej,“ povedala so slzami v očiach zamestnankyňa závodu.

Dodala, že s prechodom do iného zamestnania Trim Leader zamestnancom pomáha. Závodu v Košťanoch nad Turcom už prišli ponuky od firiem alebo aj viacerých iných zamestnávateľov z Turca, ktorí majú záujem zamestnať ľudí.

Hlavným dôvodom zatvárania fabriky Trim Leader je najmä dlhodobo veľmi napätá situácia na trhu. Automobilový sektor v týchto časoch nielenže bojuje s dopadmi pandémie, ale čelí aj významným transformačným výzvam.

Tie ešte zhoršujú výpadky v dodávateľskom reťazci a rastúce materiálové náklady, čo, samozrejme, zvyšuje aj tlak na výrobné náklady.

Prvé prepúšťanie nepomohlo

„Vzhľadom na rastúci tlak na výrobné náklady boli obaja akcionári spoločnosti, ktorými sú Adient s 51 % podielom a Toyota Boshoku Europe NV, nútení premiestniť dotknutú časť výrobného reťazca do nákladovo konkurencieschopnejších závodov v rámci ich sietí,“ informoval Peter Marčan, hovorca závodu Trim Leader.