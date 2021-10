Na pohovore po nej chceli, aby si o dva roky odložila materstvo

To, čo Barbora Kmeťová zažila, okolo zákona či morálky neprešlo ani omylom.

3. okt 2021 o 8:00 Klára Gajdošová

MARTIN. Martinčanka Barbora Kmeťová ostala počas pandémie v ťaživej finančnej situácii. Životopis poslala nespočetné množstvo krát a absolvovala desiatky pohovorov.

Nečakane sa ocitla na opačnom – tom temnom brehu pracovného trhu. Takom, kde sa žien na pohovoroch pýtajú, aký majú zdravotný stav a či majú partnerov. Takom, kde ženy pod nenápadným psychologickým tlakom sľúbia, že čo sa dovolenky týka, nahlásia len klasickú. Materská je totiž tabu.

V rozhovore sa dozviete: O záhadných dotazníkoch, ktoré obsahovali otázky, na ktoré sa na pracovných pohovorch nemajú čo pýtať.

O tom, ako Barbora pod tlakom potenciálneho zamestnávateľa sľúbila, že dva roky nebude plánovať tehotenstvo.

O výčitkách svedomia, strachu aj o pocitoch, ktorým musia ženy čeliť, keď si hľadajú zamestnanie a nie sú rešpektované ich práva.

O nemiestnej ponižujúcej narážke a o tom, prečo sa ženy nebránia.

Prečo by spoločnosť za diskrimináciu na pohovoroch nemala klásť zodpovednosť na ženy.

Pre koronakrízu ste mali dlhšie problém zohnať si zamestnanie. Prešli ste veľa pracovných pohovorov. Bolo to náročné obdobie?

Bolo a dokonca viac, než by mi kedy napadlo. Pôvodne som chcela zmeniť kariérne smerovanie, bolo to niekedy v januári – februári minulého roka.

“ Zopakoval to štyrikrát po sebe a opýtal sa ma, že čo je v neporiadku, keď mám 28 a som slobodná. „

Odrazu prišla pandémia, a keďže ja som opúšťala sektor cestovného ruchu, ktorý pandémia zasiahla výrazne, mala som obrovský problém nájsť si prácu v odbore, v ktorom som mala prax.

Načrela som teda aj do takých odvetví, do ktorých by som za normálnych okolností možno ani nenačrela. Išlo napríklad o odvetvie transportu či prácu v dopravných spoločnostiach.

Situácia na pracovnom trhu bola veľmi zlá, musela som znížiť svoje nároky na prácu a podmienky, ktoré som si vysnívala. Doviedlo ma to však do takých situácii, do akých som sa nikdy dostať nechcela.

Počas pracovného pohovoru ste sa stretli s veľmi nepríjemnou situáciou. Chceli od vás, aby ste neplánovali potomkov. Čo sa stalo?