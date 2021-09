Režim OTP v prevádzkach u niektorých prebudil neľudské správanie

Epidemická situácia v Turci sa zhoršuje. Nové opatrenia pre okres Martin so sebou priniesli vlnu nespokojnosti. Regionálny hygienik Tibor Záborský apeluje na dodržiavanie opatrení aj očkovanie.

28. sep 2021 o 19:56 Klára Gajdošová, Henrieta Paulovičová

MARTIN. Od pondelka 20. septembra je okres Martin na covid automate červený. Epidemická situácia v Turci sa pomaly a postupne uberá smerom k zhoršeniu.

„Ako sa dalo predpokladať, postupne sa nám situácia v regióne zhoršuje, platí to aj v rámci územia Slovenka. Zatiaľ nám čísla výrazne nerastú, no pri správaní sa delta variantu je predpoklad, že progresia vývoja počtu pozitívnych osôb bude časom rýchlejšia,“ zhodnotil aktuálnu situáciu Tibor Záborský, riaditeľ RÚVZ v Martine.

Dodal, že všetko bude závisieť od toho, akým spôsobom budú ľudia kontrolovať svoj zdravotný stav, dodržiavať všetky platné opatrenia, najmä vo verejne dostupných zariadeniach.

„Je tiež dôležité, ako budú pozitívne osoby dodržiavať nami nariadenú karanténu. To je takisto jedna z veľkých otázok. Čo sa týka očkovania, tam sme sa tiež veľmi nepohli, prírastky zaočkovaných sú veľmi malé. Problémom sú nízke počty očkovaných ľudí nad 50 rokov, rovnako percento zaočkovanosti seniorov je pomerne nízke. Všetci tí, ktorí nemajú potvrdené kontraindikácie na očkovanie od lekára špecialistu, ktorý dôkladne zvážil ich zdravotný stav, by sa mali dať zaočkovať,“ zdôraznil regionálny hygienik Tibor Záborský.

V Univerzitnej nemocnici v Martine už ležia aj covidoví pacienti.

„K dnešnému dňu je v UNM hospitalizovaných 16 pacientov, z toho piati sú z okresu Martin. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú traja pacienti a na JIS ležia štyria pacienti. Vakcinačné centrum UNM podalo do dnešného dňa celkovo cez 60-tisíc očkovacích dávok,“ informovala Zuzana Marčeková z marketingového oddelenia UNM.

S prechodom do 1. stupňa ohrozenia na covid automate sa menili aj platné opatrenia, ktoré pocítili podniky aj prevádzky poskytujúce služby pre verejnosť.

V článku sa dozviete: Čo zažívajú majitelia aj zamestnanci prevádzok v novom režime OTP.

Aký pohľad na opatrenia majú návštevníci podnikov? Majú problém ich dodržiavať?

Nosia zákazníci respirátor?

Prečo jedna z oslovených prevádzok zvolila základný režim?

O tom, ako podniky prichádzajú o zákazníkov.

Režim základ volil málokto

Reštaurácie, kaviarne, bary, ubytovacie zariadenia, fitnesscentrá, kryté plavárne a niektoré ďalšie prevádzky zaviedli pred pár týždňami do praxe režim OTP, ktorý v týchto dňoch už naplno využívajú. Režim základ s výrazným obmedzením kapacity osôb volil, pokiaľ mu to umožňovali nariadenia naozaj málokto. No našli sa aj takí majitelia prevádzok.