Gastru chýba personál. Majitelia sú zúfalí, zvažujú zamestnať cudzincov

Personál chýba prevádzkam dlhodobo, pandémia situáciu ešte zhoršila.

30. sep 2021 o 6:44 Klára Gajdošová

TURIEC. V dnešných časoch už nie je veľmi trendy vyštudovať na odbornej škole za kuchára alebo čašníka. Gastronomické prevádzky v Turci pociťujú problém zohnať kvalifikovaný personál dlhodobo.

Nároky na zamestnancov sa enormne znižujú. Dnes už pomaly stačí, aby čašník vedel odniesť kávu a nepomýlil sa pri vydávaní.

V článku sa okrem iného dozviete aj Akými krokmi si Hotel Turiec dokázal udržať zamestnancov aj počas pandémie

Prečo zamestnávatelia vidia problém v nastupujúcej generácii

Prečo mladých neláka práca v gastre

Koľko voľných pracovných miest je v gastre v okresoch Martin a Turčianske Teplice

Pre nedostatok ľudí musel zavrieť prevádzku

Majiteľ jednej z martinských kaviarní na pešej zóne priznal, že situácia je veľmi zlá. Nemajú koho zamestnávať.

„Tí ľudia, ktorí sa teraz hlásia o prácu čašníkov či barmanov, by pred dvoma rokmi nemali šancu prejsť pohovormi. Pred piatimi rokmi by som sa dokonca chytal za čelo, že čo takí uchádzači, ktorí nemajú najmenšie skúsenosti a málo schopností, na pohovore vôbec chcú. Dnes sme za nich vďační,“ priznáva majiteľ.

Ten mal ešte do nedávna aj druhé bistro na námestí v Žiline, no pre nedostatok personálu ho musel zatvoriť.

Podľa jeho slov, mladí ľudia dlhodobo do gastra neprichádzajú, no pandémia situáciu ešte rapídne zhoršila. Práca v gastre je momentálne nestála, nikto nevie, dokedy budú prevádzky otvorené.

“ Nájsť barmana alebo kuchára, ktorý by sa chcel v rámci práce posúvať a niekam to dotiahnuť, to je ako hľadať malú ihlu v naozaj veľkej kope sena. „ Majiteľ martinskej kaviarne

„Prevádzky už nejaký čas držia ľudia, ktorí v gastre pôsobia dlhšie. Tí však postupne odchádzajú. Mladí sa na školách už neučia za kuchárov a čašníkov. Keď aj áno, túto prácu potom nerobia. Nájsť barmana alebo kuchára, ktorý by sa chcel v rámci práce posúvať a niekam to dotiahnuť, to je ako hľadať malú ihlu v naozaj veľkej kope sena. Rozprával som sa s jednou majiteľkou hotela v Bratislave. Povedala, že dnes je vďačná za to, že sa jej pomocný kuchár opije až poobede,“ vysvetľuje majiteľ martinskej kaviarne.

Majitelia prevádzok uvažujú nad rôznymi riešeniami, jedným z nich je aj zamestnať vo svojich prevádzkach cudzincov.