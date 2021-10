Počet pozitívnych v Turci rastie. Hospitalizovaní končia na pľúcnej ventilácii

Delta ľudí častejšie púta k pľúcnej ventilácii, nemocnica v Martine pre covidových pacientov obmedzila operatívu o polovicu.

14. okt 2021 o 6:20 Klára Gajdošová

TURIEC. Tretia vlna pandémie postupne naberá na obrátkach. Pre región Turiec situácia priaznivo nevyzerá, počty pozitívnych prípadov stúpajú.

„V našom regióne to v číslach dobre nevyzerá. Počty pozitívnych prípadov na ochorenie Covid-19 nám každý deň narastajú. Pri takomto vývoji je dosť pravdepodobné, že o dva týždne prejdeme na covid automate do druhého stupňa varovania, teda do bordovej farby,“ informoval Tibor Záborský, riaditeľ RÚVZ v Martine.

Dodal, že za utorok bolo v rámci PCR testovania v okrese Martin a Turčianske Teplice potvrdených 74 prípadov nákazy Covidom-19, čo je takmer dvojnásobok oproti predošlému dňu.

V článku sa dozviete Prečo vo výraznej miere končia na pľúcnej ventilácii aj mladší pacienti

Koľko ľudí v Turci denne zaočkujú

Či sa potvrdili obavy z toho, že bude stúpať počet nakazených v školách a škôlkach

Hospitalizovaných je viac, očkuje sa málo

V Univerzitnej nemocnici Martin sa už plnia covidové lôžka, väčšina z hospitalizovaných pacientov je nezaočkovaná.

„Aktuálne máme 28 hospitalizovaných covid pozitívnych pacientov, šesť z nich je plne zaočkovaných. Osem pacientov potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu a sedem je na JIS. Približne 60 percent pacientov je z okresu Martin, ostatní sú z iného spádu,“ uviedla nemocnica.