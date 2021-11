Primár Kocan: Niektorí žiadajú absurdnosti, o liečbe covidu majú načítané hlúposti

Pacienti sú agresívnejší. Niektorým pod vplyvom dezinformácií chýba vďačnosť aj sebareflexia.

MARTIN. Primár pľúcnej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin Ivan Kocan hovorí, aké riziká prináša umelá pľúcna ventilácia a aj tom, prečo by ľudia mali konečne zabudnúť na reči o covide z internetu.

Zdravotníci sú podľa neho unavení, pacientom pod vplyvom dezinformácii chýba vďačnosť aj sebareflexia.

Ako to teraz vyzerá v martinskej nemocnici? Ešte pred týždňom bola situácia veľmi kritická.

Ten týždeň počnúc pondelkom 15. novembra bol hrozivý. Za pár dní sme vtedy prijali 63 covidových pacientov cez červený urgentný príjem. Denne k nám chodilo aspoň desať pacientov s covidom a popri starostlivosti o nich sme museli veľmi rýchlo uvažovať, ako ideme zvyšovať reprofilizované lôžka a pripraviť sa na nápor pacientov. To bola veľmi krízová situácia, bolo to naozaj zlé a všetci sme boli veľmi vyčerpaní.

V uplynulých dňoch sme reprofilizovali oddelenie kožnej kliniky a gastroenterologickej klininy, aktuálne máme k dispozícii 159 lôžok pre covidových pacientov.

Situácia sa ale v tomto týždni ako-tak stabilizovala a príjem pacientov sa znížil na približne 5 – 8 za 24 hodín. Vcelku sa nám darí vyliečených pacientov aj prepúšťať domov, čo je, samozrejme, pozitívna správa. V stredu 24. novembra sme mali hospitalizovaných 119 pacientov s covidom-19.

“ Ak si niekto myslí, že má zaručený liek na covid, tak ho ubezpečujem, že lieky sa musia overiť klinickými štúdiami, nie kuchynskými rečami. „ IVAN KOCAN

Navýšili sme aj kapacity lôžok umelej pľúcnej ventilácie, momentálne ich máme 16. Dnes som rád, že vidím aspoň malé pozitívum, v martinskej nemocnici nám počet pacientov teraz výrazne nerastie a zastavil sa. Dáva mi to istú nádej a silu, že bude lepšie.

Ak nemáte dostatok miesta pre pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, ako to riešite?

Fluktuácia pacientov na lôžkach prebieha, to znamená, že aj pacienti, ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu, to nie je stále rovnakých 16 pacientov. Tí, ktorým sa polepší, idú na JIS a lôžko s pľúcnou ventiláciou sa uvoľní pre niekoho, kto ju potrebuje. Ak pacient potrebuje podporu ventilácie, mal by ju aj dostať.