Martinčan prepadol otužovaniu, po horách behá v zime bez trička

Otužilec Ján Maťko tvrdí, že najväčším sabotérom posunu v živote je naša hlava. Bez otužovania už mladý Martinčan nedá ani deň. Život sa mu zmenil po prečítaní jedného článku a studenej sprche.

TURIEC. Dvadsaťsedemročný Ján Maťko z Priekopy je večne usmiaty optimista. Odjakživa miloval turčiansku prírodu, hory a kopce. Často chodí na Kľačiansku Maguru, na ktorej bol tento rok už stokrát.

Na turistiku sa Ján vyberie po vlastných, ale aj na bicykli či behom, tričko však už rok necháva doma – a to za každého počasia. Väčší relax totiž nepozná.

„Celý Turiec je moje obľúbené miesto. Martin je pre turistov to najlepšie mesto na život na Slovensku. Na jednej strane máme Veľkú Fatru, na druhej Malú Fatru, máme blízko do Tatier, máme veľa vodných plôch, čisté horské potoky, je to raj na zemi,“ hovorí nadšene mladý turista.

Baterky mu dobíja aj pohľad na úchvatné západy a východy slnka na Veľkom Kriváni či Veľkom Choči. Hoci mu bol aktívny životný štýl celý život vlastným, jeho záľuba nabrala celkom nový rozmer po tom, čo sa prvýkrát osprchoval studenou vodou.

Prečítal článok a utekal do ľadovej sprchy