Juraj Kemka: Keď umelci skončia pri lopate, skončí tam aj národ

Herca prekvapila vlna nenávisti.

MARTIN. Juraj Kemka začínal ako kulisár v Slovenskom komornom divadle v Martine.

"Prišiel som do martinského divadla nech ma zamestnajú, že budem robiť čokoľvek, len aby som tam mohol byť," spomína s úsmevom.

Pre rodáka z Martina je sloboda najväčšou hodnotou. Tvrdí, že na Slovensku je už folklór hovoriť, že by mali ísť umelci k lopate. Prehovoril o tom, prečo by kultúra na Slovensku nemala byť na chvoste záujmu. Ale aj o Vianociach, humore, o tom, prečo nepozerá Sám doma a o tom, akí ľudia k nim domov chodia vymieňať žiarovky.

Ako sa máte v tieto dni?

Moje dni vyzerajú veľmi podobne ako uplynulý december. Pre lockdown sa nám zrušili všetky predstavenia v divadle Astorka Korzo ’90, tak mám teraz viac času sa po večeroch pripravovať na Vianoce. Má to aj svoje výhody, venujem sa viac rodine, viac času trávim s deťmi, čo ma, samozrejme, veľmi napĺňa, takže je to perfektné. (úsmev)

Čo znamená, že sa pripravujete na Vianoce?

V prvom rade to pre mňa znamená spomaliť. Uvedomiť si vďaku za život. Je dobré občas myslieť na to, že sme na svete len chvíľu. Máme k dispozícií veľký dar, môžeme si ho užívať a vychutnávať a to je veľká vec. A potom... som otec dvoch synov. Chalani majú akurát ten vek, kedy Vianoce extrémne prežívajú.

Každoročne počas adventu odrátavame dni do Vianoc, aj teraz sa ich už nevedia dočkať. Nie je deň, kedy by som neodpovedal na otázku, koľkokrát sa ešte vyspíme.

Vyrobili sme im adventný kalendár, najmä moja manželka Adriana im tam poschovávala rôzne vecičky na tvorbu.

Po večeroch vyrábame snehuliakov alebo vločky na stromček, riešime a rozprávame sa aj o tom, čo Vianoce znamenajú, čo sa vtedy stalo. Vianoce sú u nás aj vďaka nim prítomné. Pre deti je to intenzívne a veľmi pekné obdobie, rád ho s nimi zdieľam.

“ Demokracia, žiaľ, má nevýhodu v tom, že slobodní sú úplne všetci ľudia. Aj hluční fašisti či ľudia ako Harabin si môžu slobodne vykrikovať veci, o ktorých si myslia, že sú pravda. „ JURAJ KEMKA

Čo na Vianoce rád robíte? Ujedávate aj tajne z koláčov?

Jasné, ale robím to celkom transparentne. Moja manželka vypeká skoro každý deň, napísala aj krásnu kuchársku knižku, takže u nás to vždy rozvoniava celý december.

Ochutnávať musíme povinne, čo ja robím, samozrejme, s radosťou.

Naši doma na Štedrý deň vždy robili kapra, majonézový šalát a kapustnicu. To sme si od nich prevzali aj k nám domov. Dvadsiateho štvrtého už od rána behám po kuchyni a pripravujem jedlo na večeru. Vianoce trávim spolu s rodinou, robíme rôzne aktivity, pozrieme si radi aj klasické rozprávky.

Nehovorte nám, že nepozerávate Sám doma.

(smiech) Šimon to nedávno pozeral so spolužiakmi v škole. Musím povedať, že tomuto filmu som ja nikdy na chuť neprišiel. Na môj vkus tam je príliš veľa násilia. Je to také drsné sledovať, ako tí dvaja nešťastníci dostávajú poriadne na frak.

Doma ani televíziu nemáme, na plátne si púšťame filmy, ktoré chceme.

Na Vianoce u nás frčí S tebou mě baví svět, Krakonoš a lyžníci a, samozrejme, Popelka. To sú také naše tri filmové vianočné klenoty, ktoré si milujeme púšťať aj s našimi deťmi.

Pandémia zasiahla kultúru vo veľkom. Divadlá sú často zatvorené. Chýba vám divadlo? Nie ste z toho celého už frustrovaný?