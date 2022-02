Tehotná žena covid takmer neprežila. Porodila cisárskym rezom, dieťa museli oživovať

Gabriela Zázrivcová sa nakazila počas tehotenstva, v ťažkom stave ju napojili na umelú pľúcnu ventiláciu.

MARTIN. „Všetko som si naplno uvedomila až na oddelení neonatológie v martinskej nemocnici. Jedna z mamičiek sa ma opýtala, že či viem, že v nemocnici počas mojej liečby zomreli dve tehotné ženy a ja jediná som to prežila,” hovorí Gabriela Zázrivcová.

Dvadsaťosemročná žena sa covidom nakazila počas tretieho tehotenstva, bola v siedmom mesiaci. Na začiatku netušila, že by to mohol byť práve covid. Pár dní sa necítila dobre a večer mala zimnicu.

Nebolo to pre ňu ničím zvláštne, pripomínalo jej to prechladnutie či miernu chrípku. Neskôr sa však pridružili aj horúčky, ktoré mali stúpajúcu tendenciu. Od teploty si dávala paralen, no uľavilo sa jej sotva na hodinu. Horúčka sa potom opäť vrátila.

V článku sa dozviete Ako sa Gabriela cítila po prevoze do nemocnice

Kedy prestala cítiť pohyby dieťaťa

Kedy jej lekárky z JIS povedali, že ju akútne musia vziať na cisársky rez

Akými slovami ju v najťažšej chvíli rozveselil zdravotník

Kedy mala dojem, že miestami stráca pamäť

Kedy prvýkrát držala v náručí narodenú dcérku

„Kontaktovala som svoju obvodnú lekárku aj gynekologičku s otázkami, čo mám robiť. Obvodná mi povedala, že to musím vyležať, od horúčky mi poradila iný liek a poslala ma aj na PCR test. Keď som s nimi telefonovala, bola streda. S lekárkou som bola dohodnutá na pondelkovom vyšetrení, pokiaľ by som bola pozitívna a stav by sa mi nezlepšoval. Vtedy som netušila, že vydržím ledva do nedele,” hovorí Gabriela.

Tá bola na očkovanie proti covidu prihlásená ešte v máji, no zistila, že je tehotná, tak ho odložila.

„Mala som strach dať sa očkovať tehotná. S mojou gynekologičkou ani lekárkou sme sa o očkovaní nerozprávali, tak som to nechala tak,” povedala Gabriela.

Hruď ju bolela aj na dotyk

Gabriele vyšiel pozitívny test na ochorenie covid-19 a jej stav sa rapídne zhoršoval. Na hrudi mala pocit veľkého tlaku. Kašľala, mala zimnicu a lapala po dychu.