Účastníčka nehody vlakov: Náraz bol silný a hlučný. Niektorí kričali, že ich niečo bolí

Zdravotníčka Lucia Pokrievková pomáhala, komu sa dalo.

VRÚTKY. Devätnásťročná Lucia Pokrievková cestovala v piatok zo Žiliny do Vrútok osobným vlakom, keď z ničoho nič vlak za tunelmi zastal.

„Chvíľu sme čakali, netrvalo dlho, prišla vlakvedúca a vysvetlila nám, že stojíme kvôli poruche mašiny. Ubezpečila nás, že rušňovodiči sa to snažia opraviť. Neskôr prišla znova a povedala, že musíme počkať na druhý rušeň, ktorý nás má prísť z Vrútok odtiahnuť,“ opisuje Lucia chvíle pred nehodou.

Ľudia boli zranení, no paniku nerobili

Pokračuje, že ďalej stáli asi polhodinu na mieste. Okolo pol siedmej prišiel prudký a silný náraz, keď do vlaku, v ktorom Lucia sedela, narazil rušeň.

“ Bolo to naozaj šťastie v nešťastí, že pri takejto nehode nikto neprišiel o život. Nikto nevie, čo sa mohlo stať s tým rušňovodičom. „ Lucia Pokrievková

„Nikto to samozrejme nečakal, na to sa ani nedalo nijak pripraviť. Ľudí povyhadzovalo zo sedadiel do uličiek alebo do sedačiek vedľa nich, jedna pani prerazila hlavou plastovú časť sedačky pred ňou a mala zranený nos. Ja som sa pozbierala zo zeme, zdvihla som si telefón, ktorý mi vyrazilo z ruky a išla som hneď pomáhať ostatným,“ hovorí.

Spolucestujúci sa najviac sťažovali na poudierané hrudníky, bruchá a dorezané nohy.

„Nič také hrozné sa vo vnútri vlaku nedialo, dokonca som bola prekvapená, že nikto z cestujúcich nemal žiadny hysterický šok. Nikto nerobil paniku, iba jedna pani bola trochu vystrašená, ale v podstate bol pokoj a ticho. Myslím si, že tomu pomohol aj fakt, že sme tam boli hneď dvaja zdravotníci a situácia sa hneď začala riešiť,“ opisuje atmosféru vo vlaku Lucia.