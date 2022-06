Dermatologička: Pacienti s atopickým ekzémom sa často ráno zobúdzajú v krvavých obliečkach

Pre kožné zdravie je dôležitá psychická pohoda.

TURIEC. Lekárka Tatiana Hurtová hovorí, že kožné ochorenia sú ešte stále slabo pochopené verejnosťou a spájajú sa s častou stigmatizáciou pacienta. Vo svojej praxi pri liečbe atopickej dermatitídy a psoriázy sa stretáva so základnými nepochopeniami a predsudkami v spoločnosti.

S akými kožnými ochoreniami sa vo svojej praxi najviac stretávate?

Momentálne sú najviac v popredí zápalové kožné ochorenia, teda psoriáza a atopická dermatitída. Spája ich zápal, ktorý sa netýka len kože, ale prináša so sebou aj ďalšie komplikácie, pacienti sú vystavení riziku ďalších ochorení, aj preto je dôležité kožné ochorenia liečiť. Nie sú teda len kozmetickým problémom, ale celotelovým. Navonok vyzerajú podobne a môžu sa mýliť, ale sú tam dosť zásadné rozdiely.

“ Stali sa aj také situácie, že pacient bol vykázaný z kúpaliska, lebo ľudia si mysleli, že má nejaké prenosné kožné ochorenie a nepustili ho do bazéna. „ Tatiana Hurtová, dermatologička

V čom?

Psoriáza sa vyskytuje až okolo 18. roku života, teda po puberte alebo medzi 40.-50. rokom, čiže má neskorší začiatok oproti atopickej dermatitíde. Pacienti mávajú prvé prejavy na lakťoch, na kolenách, vo vlasoch alebo v spodnej časti chrbta. Koža je výrazne zhrubnutá, zapálená, až tmavočervenej a fialkastej farby, suchá s hrubými nánosmi šupín, ktoré sa lúpu. U niekoho sú prítomné skôr drobné suché lupienky, najmä vo vlasatej časti hlavy, z pacientov môže až snežiť, mnohí sa sťažujú, že musia po sebe neustále vysávať.

Postihnuté môžu byť aj nechty, intímne oblasti a podpazušie, v ťažkých prípadoch môže psoriáza postihovať aj veľké plochy na tele. Toto ochorenie môže prechádzať aj na kĺby, je tu riziko rozvoja psoriatickej artritídy, pacienti majú aj vyššie riziko rozvoja vysokého krvného tlaku, cukrovky aj depresie.

Aké prejavy má oproti tomu atopická dermatitída?

Prejavy závisia od veku, charakteristické je skôr začervenanie kože a výrazná suchosť so svrbením a jemným olupovaním. Koža môže mokvať a veľmi intenzívne svrbí, čo má za následok aj problémy so spánkom. Atopická dermatitída, alebo inak aj atopický ekzém, sa oproti psoriáze vyskytuje už v detskom veku, prvý raz sa objaví väčšinou do 2. roku života. Má teda včasný nástup a tie najťažšie prejavy bývajú u malých detí. V dospelosti sa zvyčajne neobjaví prvýkrát, pacient si ochorenie nesie so sebou z detstva.

Bábätká mávajú výrazne červené líčka, niekedy vyzerajú až ako barokoví anjelici, neskôr sa to presúva na ďalšie časti tela. Postihnuté bývajú oblasti záhybov, na rozdiel od psoriázy, kde sú prejavy na vonkajšej ploche kĺbu. Najčastejšie sa vyskytuje v lakťových záhyboch, v zákolenných jamkách, na šiji a zápästiach, to sú zvyčajné lokality. Pri ťažkej forme atopickej dermatitídy môžu prejavy postihovať celé telo.

Pacienti z toho môžu v puberte „vyrásť“, ale nie je to pravidlom. Okolo 20 percent pacientov si ochorenie prenesie do dospelosti, a býva spojené aj s ďalšími komplikáciami. Sú častejšie náchylní na vznik alergií, alergickú rinitídu, astmu, toto sú ochorenia, ktoré sú spojené v rámci atopie a majú aj spoločnú predispozíciu.