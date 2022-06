U rodičov bývajú dve tretiny mladých Slovákov, mladí ľudia sa nedokážu osamostatniť

Ceny nehnuteľností aj stavebných materiálov sú privysoké.

MARTIN. Podľa analýzy Eurostatu takmer 60 percent mladých Slovákov býva so svojimi rodičmi. Slovensko sa tak zaraďuje ku krajinám, v ktorých mladí bývajú s rodičmi najčastejšie v celej Európskej únii (EÚ). Takisto aj priemerný vek, kedy Slováci opúšťajú bývanie u rodičov je druhý najvyšší v celej EÚ.

Priemerný Európan sa osamostatní, keď dosiahne 26 rokov, na Slovensku mladí ľudia opúšťajú rodičov v priemernom veku 31 rokov, čo je po Chorvátsku druhý najvyšší vek v EÚ.

Situácia je zúfalá

“ Ceny nehnuteľností neustále rastú a situácia s bývaním na Slovensku je zúfalá. „ Marcel z Martina

Osamostatnenie sa je dôležitým krokom v živote každého jedného človeka. Mladí Slováci nie sú výnimkou, no niektorí z nich sú nútení opustiť Slovensko, aby si zarobili na vlastné bývanie.

„Tri roky sme s manželom pracovali v zahraničí, aby sme si mohli kúpiť pozemok,“ vyjadrila sa Henrieta z Blatnice.

Po návrate na Slovensko si vzali hypotéku, aby si mohli postaviť dom. No zdražovanie stavebných materiálov im narušilo plány.

„V súčasnosti zrejme ešte aj tá hypotéka nebude stačiť, lebo v čase, keď sme si ju brali, tak materiál bol ešte ako tak lacný. No ako sa začali dvíhať ceny, tak je trochu problém. Peniažky sa míňajú a nám tam poriadne nič nepribúda,“ vysvetlila Henrieta a dodala, že na súčasné ceny pozemkov by ani tie tri roky v zahraničí teraz nestačili.

Marcel, ktorý býva v Martine, sa po skončení vysokej školy zamestnal na Slovensku, no ani pravidelný príjem mu nestačil na to, aby sa dokázal osamostatniť.

„Nevravím, že zarábam málo, no pri prehodnotení situácie, by som sám platiť nájom či hypotéku nezvládol. Už keby sme na platenie boli dvaja, tak by to bolo možno zvládnuteľné, no aj tak, ceny nehnuteľností neustále rastú a situácia s bývaním na Slovensku je zúfalá,“ povedal.