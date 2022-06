Budaj pripustil reguláciu medveďa, čaká sa na sčítanie populácie

Padli návrhy, aby sa ročne odstrelilo 200-300 jedincov.

TURIEC. V posledných dňoch a týždňoch sa medvede opakovane vyskytli v Sučanoch, Šútove či Necpaloch. Voľne pohybujúce sa šelmy neustále znepokojujú obyvateľov turčianskych obcí. Ľudia sa čoraz častejšie dopytujú na reguláciu populácie medveďov.

Podľa Jána Budaja (OĽANO), ministra životného prostredia, by sa táto téma mohla stať prioritou, ale až keď budú známe výsledky sčítania medveďov.

Regulácia možno v tomto roku

Ján Budaj v stredu na mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uviedol, že ak by sa mu do rúk dostali výsledky sčítania medveďov v septembri, regulácia medveďov by mohla začať ešte v tohtoročnej sezóne.