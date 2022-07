Po tréningu si ma počkali a sfackovali ma. Tanečníčky prehovorili o rivalite a šikane v kluboch

Bodyshaming a porovnávanie sa útočí mladým dievčatám na sebavedomie.

TURIEC. Mnohé dievčatá v školských rokoch navštevujú tanečnú školu. Často sú členkami jednej skupiny aj niekoľko rokov a dospievajú spolu. Medzi ne patrí aj Tímea, ktorá navštevovala tanečný klub. Hoci ju to po vzdelávacej stránke obohatilo, nebola tam šťastná.

„Naučili ma tam veľa, od disciplíny, vnímania rytmu a základných tanečných vedomostí až po pripravovanie sa na súťaže. Ale nebola som tam šťastná, pretože medzi tanečníkmi panovala dosť veľká rivalita, porovnávanie sa s dievčatami, ktorá je lepšia, ktorá čo lepšie odtancuje a podobne. Mne sa to nepáčilo a bola som aj šikanovaná," hovorí Tímea.

"Dievčatá si ma zvykli počkať po tréningu a sfackovali ma. Napríklad, keď som náhodou robila v ten deň rozcvičku, to bolo považované za niečo "wau", keď trénerka určila, že budete dávať rozcvičku. Okrem toho na mňa často pokrikovali, keď som prišla na tréning, že – Aha, to je tá nová, čo nevie urobiť šnúru a podobne. Bolo to veľmi nepríjemné a trvalo to celkom dlho,“ priznala tanečníčka Tímea.