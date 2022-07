Záujem o dovolenky pri mori je enormný, Slováci si nemajú problém priplatiť

Hitom tohto roku je Turecko, Grécko, Cyprus aj exotický Senegal.

TURIEC. Slováci toto leto túžia po dovolenkách pri mori, zvyšujúce sa ceny im neprekážajú. Cestovné kancelárie sa tešia veľkému záujmu, zájazdy majú vypredané už takmer na celé leto.

Michaela Horňáková z Martina s rodinou si dovolenku v Grécku zakúpila ešte v januári a podľa jej slov urobili dobre. Pre štvorčlennú rodinu ich to vyšlo asi o 1900 eur lacnejšie pri aktuálnych cenách. Prvý raz navštívili ostrov Kréta a boli spokojní. More majú radi a pobyt im pomohol aj so zdravotnými problémami.

Záujem o dovolenku pri mori je enormný

Juraj Dedinský, obchodný riaditeľ cestovnej kancelárie Stahl Reisen, hovorí, že záujem klientov o letecké zájazdy prekonal všetky ich očakávania.

„Počas prvých štyroch mesiacov tohto roka sa vypredala väčšina leteckých kapacít na celú letnú sezónu 2022, takže momentálne sa už len dopredávajú posledné miesta na koniec augusta a začiatok septembra,“ uviedol.