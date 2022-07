V Turci vyhlásili zvýšené riziko lesných požiarov, turistov vyzývajú k opatrnosti

Nárazové zrážky nič neriešia.

VEĽKÁ FATRA. Územie, ktoré je v Správe Národného parku (NP) Veľká Fatra, naďalej bojuje so suchom, tak ako mnohé iné územia na Slovensku. Správa NP Veľká Fatra má vo svojej pôsobnosti okrem územia národného parku aj pohorie Lúčanskej Malej Fatry po jej hrebeň.

Slovensko aktuálne čelí prejavom sucha, ktoré sú spôsobené globálnymi klimatickými zmenami.

„To má za dôsledok aj to, že sú lesy náchylnejšie na vznik požiarov. Vyzývame preto všetkých návštevníkov nielen chránených území na zvýšenú opatrnosť a zodpovedné správanie,“ upozorňuje na svojej webovej stránke Štátna ochrana prírody (ŠOP).

Pomôcť môžu výdatné dažde

V najbližších dňoch by sa mali, podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu, na končiaroch veľkofatranského vrchu Borišov vyskytnúť zrážky, čo by bolo pre vyschnutú prírodu žiaduce, no ani to nemusí stačiť.

„Zrážky môžu byť prajúce, no záleží od toho, ako dlho budú trvať, pretože to sucho je naozaj veľké. Museli by to byť naozaj výdatné zrážky, aby túto situáciu vyriešili,“ povedal Peter Vantara, riaditeľ Správy NP Veľká Fatra.

Ako dodal, nemali by to byť nárazové zrážky. Pôda je vyschnutá a všetko by ihneď vsiaklo. Preto by muselo pršať tri alebo štyri dni, kedy by sa zrážková voda rovnomerne rozložila do vrstiev pôdy.