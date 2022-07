Počet obyvateľov Martina klesá, dôvody odchodov z mesta sa opakujú

Ak klesne obyvateľstvo pod 50 000, mesto môže prísť ročne o milión eur.

MARTIN. Okresné mesto sa vyľudňuje. Kým na začiatku storočia dosahovalo hranicu skoro 60-tisíc obyvateľov, v tomto roku je ich počet tesne nad hranicou 51-tisíc. Minulý rok ich v Martine žilo 51 779.

Posledným rokom, kedy prírastok obyvateľov presiahol úbytok obyvateľov bol rok 1998. Bol to aj posledný rok, kedy sa počet obyvateľov zvýšil a dosiahol hranicu 60 165 obyvateľov, čo je podľa štatistík mesta doteraz najvyšší počet obyvateľov.

Odvtedy však počet obyvateľov klesá. V minulom roku dokonca prvýkrát od roku 1992, do ktorého siahajú štatistiky, prírastok neprekonal hranicu 1000 ľudí. Pribudlo len 972 ľudí. Rekordom bolo aj to, že ubudlo najviac obyvateľov a to konkrétne 1767.

Dôvody odchodu sa opakujú

Ľudí sme sa pýtali, aký je ich dôvod prečo upustili mesto Martin. Opakovalo sa niekoľko dôvodov.

Michal Gabri sa vyjadril, že mimo Martina žije sedem rokov.

„Je mi super. V Martine nič nie je pre človeka, čo chce hlavne zarobiť a založiť rodinu,“ vysvetlil svoje rozhodnutie.