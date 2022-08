Psychológ: Workoholizmus sa môže prenášať z generácie na generáciu

Workoholizmus môže prameniť z nevyriešených záležitostí z detstva či osobnostných charakteristík.

MARTIN. Dychtivý manažér s handsfree v uchu, ktorý uteká z jedného konania na druhé a prácu rieši aj na dovolenke? Aj to môže byť jeden z príznakov workoholizmu. S psychológom Jozefom Ďanovským sme sa rozprávali o tom, ako môže workoholizmus vzniknúť, aké sú formy ale aj o tom, ako sa tejto chorobe vyvarovať.

Na čom je vlastne workoholik závislý? Je to samotná práca, alebo skôr pocity uspokojenia a ocenenia, ktoré sa s ňou spájajú?

Workoholik je skôr závislý na pocitoch a potrebe ocenenia ako na samotnom charaktere práce.

Stávajú sa workoholikmi skôr ľudia, ktorí trpia nedostatkom vzťahov, koníčkov a podobne?

Človek, ktorý nemá dostatok uspokojivých vzťahov a dostatok psychohygieny vo forme rôznych záujmov, môže ľahšie podľahnúť okrem iného aj workoholizmu.

Z čoho môže workoholizmus vznikať? Je to zo strany tlaku pracovného kolektívu, firemnej kultúry a životných udalostí alebo je to skôr dôsledkom toho, že si na seba človek upletie bič sám?

Je to individuálne, môže to prameniť z nevyriešených záležitostí z detstva, osobnostných charakteristík, určitú rolu zohráva aj tlak spoločnosti na výkon a úspech a samozrejme aj potencovanie pracovného kolektívu a životných udalostí, ktoré majú na tom svoj nemalý podiel.

Existujú tzv. pseudoworkoholici, ktorí workohlizmus majú ako pózu a pracovný výkon workoholizmu vôbec nezodpovedá. Môže takéto predstieranie nakoniec prerásť do skutočného workoholizmu?

Môj subjektívny názor je, že skôr nie ako áno. Ak je niečo ako póza, tá skôr aj ostane pózou.

Aké typy workoholikov psychológovia rozlišujú?

Profesor B.E.Robinson, americký psychoterapeut delí workoholikov na niekoľko typov. Urputný typ, to je taký typ workoholika, ktorý v práci vidí zmysel života. Ďalej je to záchvatovitý typ workoholika, ten pracuje extrémne v návale stresu. Potom môže ísť o aktívny typ s poruchami pozornosti, to je workoholik, ktorý má rozrobených viacej prác naraz a často nestíha. Môže ísť aj o takzvaného vychutnávača, ten má perfekcionistický prístup k práci. A napokon hyperstarostlivý-obetujúci workoholik, ide sa obetovať pre druhých, dochádza k vyčerpanosti a nižšej výkonnosti.