Jej obložené misy sú v Amerike populárne. Martinčanke sa podarilo vybudovať cateringový biznis

Každá jedna obložená misa je originál.

MARTIN, CHICAGO. Martinčanka Dominika Karcolová odišla do Ameriky pred tromi rokmi a podarilo sa jej vybudovať si úspešný cateringový biznis s obloženými misami, v ktorom by chcela pokračovať aj po návrate domov. Do Spojených štátov amerických odišla aj so svojím snúbencom, s ktorým sa zoznámila v zahraničí.

Ako vyzeral váš odchod zo Slovenska?

Už predtým som pracovala v zahraničí, bola som v Grécku, Nemecku aj v Taliansku. V Rakúsku som sa zoznámila so svojím snúbencom, Slovákom z Tatier a on má strýka, ktorý nám pomohol sa dostať do Ameriky. Najprv som veľmi nechcela ísť, nesúhlasila som s tým a chcela som radšej zostať v Európe. Dokonca som už mala vybavenú prácu vo Švajčiarsku a dva dni pred tým, ako som mala odísť, nám zavolal snúbencov strýko, že ak chceme, môžeme prísť do Chicaga, že všetko je vybavené a stačí si kúpiť letenky.

Nakoniec som súhlasila, že to vyskúšame a tak som sa ocitla v Amerike v novembri 2019. Ukázalo sa, že to bol asi najlepší čas na odchod, bolo to ešte pred covidom a predtým než sa všetko zavrelo.

Podarilo sa vám vybudovať úspešné podnikanie, robili ste niečo podobné aj doma?

Keďže som absolvovala hotelovú akadémiu, vždy som mala sklony ku gastronómii. Pracovala som buď ako čašníčka, alebo na recepcii v hoteli vždy v gastro oblasti. Cateringový biznis sa vyvinul ešte na Slovensku, keď som začala robiť misy na rodinné oslavy.

Najprv pre krstnú, pre mamu, no stále som vymýšľala niečo nové a nakoniec začali prichádzať prvé objednávky od rodinných známych a kolegov. Lenže ja nie som domased, ťahalo ma to do zahraničia, takže som si od toho dala pauzu a tu sa to rozbehlo úplne prirodzene. Ani neviem ako a mám kopu zákazníkov, že niekedy mám toho všetkého až nad hlavu, čo som vôbec nečakala, že práve tu sa to môže tak rozbehnúť.

Čím to podľa vás je?

V Chicagu je veľká komunita Európanov. Sú tu Česi, Poliaci, Slováci, ale nie len oni sú moja klientela, mám objednávky aj od Mexičanov, aj Američanov, ale je skvelé, že sú tu dostupné naše potraviny. Zahŕňam do mís aj bryndzu a je super, že to miestnym chutí. Sama som z toho zaskočená, že som musela ísť tak ďaleko, aby ma ocenili.