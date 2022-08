V centre Martina rastie invázna rastlina, pri kontakte s kožou môže spôsobiť popáleniny

Odstraňovanie prikazuje zákon, za nedodržanie povinnosti hrozia sankcie.

Boľševník obrovský môže dorastať až do výšky štyroch metrov. (Zdroj: Eva Eliášová Revúsová)

MARTIN. V centre mesta pri amfiteátri rastie nebezpečná invázna rastlina boľševník obrovský. Pri strete s ňou by ste mali byť opatrní, môže spôsobiť nepríjemné zranenia. Boľševník obrovský pochádza z Ázie a púta svojím gigantickým vzrastom od dvoch do štyroch metrov, ako aj obrovskými, ostro vykrajovanými listami a mohutnými bielymi súkvetiami, ktoré kvitnú až do augusta a dosahujú priemer viac ako pol metra.

„Jeho pôvodným areálom výskytu sú stredné a vysoké polohy Kaukazu, teda Gruzínsko, Rusko, Arménsko, Azerbajdžan a severovýchod Turecka. Boľševník bol introdukovaný úmyselne človekom ako atraktívna okrasná rastlina. Zo záhrad a parkov sa spontánne rozšíril do voľnej prírody,“ priblížil Róbert Kanka z Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied.

Odstraňovanie boľševníka je zákonnou povinnosťou

Keďže ide o na Slovensku nepôvodný druh, je spolu s ďalšími rastlinami zaradený do Zoznamu inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie a vzťahuje sa naň zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.

„Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku,“ uvádza sa v zákone.

Za nedodržanie tejto povinnosti hrozia sankcie, právnickej osobe až do výšky 9958,17 eur a fyzickej osobe až do výšky 3319,78 eur. Hovorkyňa mesta Martin Jana Kopecká informáciu o výskyte nebezpečnej rastliny potvrdila.

„Rastlina sa za amfiteátrom v skutočnosti nachádza, no tieto pozemky nepatria do vlastníctva mesta Martin. Vlastník sám je povinný dodržiavať zákon a o svoj pozemok sa pravidelne starať a tým okrem iného aj predchádzať výskytu inváznych druhov rastlín,“ povedala.