Za nadmernou únavou alebo nesústredením môže byť postcovidový syndróm

Častým príznakom je aj dlhodobá únava.

TURIEC. Postcovidový syndróm sa okrem fyzického zdravia môže prejaviť aj na psychike. Dlhodobá únava, neschopnosť sústrediť sa či zábudlivosť patria medzi najčastejšie príznaky postcovidu. Podľa psychologičky však niekedy býva problematické rozpoznať a s istotou potvrdiť, že u konkrétneho človeka ide o postcovidový syndróm. Štatistiky uvádzajú výskyt u desiatich percent ľudí, je to však len orientačné číslo.

V článku sa dozviete: Kedy neváhať a navštíviť odborníka

Ako sa postcovidový syndróm prejavuje u detí a u dospelých

Ako predchádzať vzniku postcovidového stavu

Ktorí ľudia sú na postcovidový syndróm náchylnejší

Strata motivácie či nenaplnené základné potreby

„Do pracovne psychológa ľudí privedú najčastejšie úzkostné a depresívne stavy, ktoré sa objavujú v súvislosti s prekonaným ochorením. Tu sa často pohybujeme v rovine predpokladov, vzhľadom na to, kedy sa problémy po prvý raz objavili. Aj u ľudí, ktorí ochorenie neprekonali sa môžu vyskytnúť nepríjemné stavy ako dôsledok dlhého pobytu v karanténe. To, čo títo ľudia popisujú, si môžeme predstaviť ako "mozog v hmle", po anglicky "brain fog". Príznačná je spomalená aktivita, či už pracovná, alebo voľnočasová. Tí, čo to prežívajú, sa často cítia paralyzovaní pri rozhodovaní o bežných veciach, robí im problém vybaviť si bežné pojmy, zorganizovať si program, dokončiť, čo začali, a podobne,“ priblížila Ľubica Mesarošová, psychologička z online poradne MOJRA.

Takéto pocity ako dôsledok dlhého lockdownu väčšinou sami odznejú alebo sa výrazne zmiernia do dvoch – troch týždňov po návrate do normálneho fungovania v škole či zamestnaní. Ak si však všimnete akékoľvek zmeny na svojom tele či duši, ktoré nie sú pre vás typické, mali by ste zbystriť pozornosť.