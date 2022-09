V niektorých obciach nemajú kandidátov na starostov, v ďalších chýbajú poslanci

Samosprávy sa stretávajú s nezáujmom o komunálnu politiku.

TURIEC. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v sobotu 29. októbra neuskutočnia v piatich obciach na Slovensku. Jedna z nich je aj turčianska obec Ratkovo. Dôvod je jednoduchý. Nebola podaná kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva ani pre voľby na starostu obce. Ďalšími obcami sú Michalková (okres Zvolen), Brezovec (Snina), Pongrácovce (Levoča) a Jakušovce (Stropkov).

V ďalšej turčianskej obci Moškovec si občania nebudú voliť starostu, ale len poslancov do zastupiteľstva. Nenašiel sa nikto, kto by chcel viesť obec zo starostovskej funkcie.

V Blažovciach, Jazernici, Karlovej a Žabokrekoch budú vykonané voľby nižšieho počtu poslancov zastupiteľstva z dôvodu nepredloženia kandidátnych listín. V týchto obciach sa o kreslo starostu bude uchádzať len jedna osoba.

Všetci záujemcovia kandidatúru stiahli

V Ratkove sa do obecného zastupiteľstva volí 5 poslancov. Do nadchádzajúcich volieb boli podané len tri kandidatúry na tento post, ktoré postupne záujemcovia stiahli.

„Ľudia v dnešnej dobe nemajú záujem o funkcie a keď bolo vidno, že sa nikto iný nepridá, rozhodli sa všetci stiahnuť svoju kandidatúru,“ vyjadril sa súčasný starosta Ratkova Rastislav Frkáň.

Napokon aj on svoju kandidatúru stiahol a v prvých spojených voľbách do samospráv a do krajov budú v Ratkove voliči vyberať len zástupcov vyšších územných celkov.

„Kandidatúry som sa nakoniec vzdal aj ja a to z toho dôvodu, aby boli v náhradnom termíne kompletné voľby a nielen do zastupiteľstva,“ vysvetlil situáciu Frkáň.

V takomto prípade má ministerstvo vnútra jasné postupy, podľa ktorých prebehnú nové voľby.

„Vo všetkých týchto vyššie spomenutých obciach sa budú konať nové voľby, ktoré do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlási predseda Národnej rady SR najneskôr 110 dní predo dňom ich konania,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Za starostu budú mať koho voliť, chýbajú poslanci

V Blažovciach, Jazernici, Karlovej a Žabokrekoch kandidátov na starostov majú, budú tam však vykonané voľby nižšieho počtu poslancov zastupiteľstva z dôvodu nepredloženia kandidátnych listín.