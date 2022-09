Voľby boli neplatné, predstavenstvo bytového družstva v Martine napriek tomu úraduje ďalej

Predstavenstvo si myslí, že koná správne.

MARTIN. Okresný súd v Martine už pred dvomi rokmi rozhodol, že členovia predstavenstva a kontrolnej komisie Okresného bytového družstva (OSBD) neboli platne zvolení. Neboli totiž splnené podmienky na ohlasovanie členskej schôdze jednej zo samospráv, na ktorej sa kandidáti do orgánov volili. Potvrdil to aj Krajský súd v Žiline.

Súd skonštatoval, že členská schôdza samosprávy č.600, z ktorej vzišli delegáti na zhromaždenie delegátov, bola v rozpore s rokovacím a volebným poriadkom OSBD a súčasne aj so stanovami OSBD Martin. Na členskej schôdzi samosprávy sa však volili kandidáti do volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie a súčasne aj delegáti na zhromaždenie delegátov.

“ Sú to tzv. spiaci členovia, nemali záujem dostať sa do orgánov družstva, mnohí vôbec nebývajú v Martine a niektorí sú už dokonca po smrti. Väčšina z nich ani netuší, že sú v nejakej samospráve. Je to do očí bijúce, ako sa niekto nasilu chce dostať do predstavenstva, v žiadnom inom bytovom družstve na Slovensku to takto nefunguje. „ Michal Dojčan, člen OSBD

„Ak členská schôdza samosprávy neprebehla v súlade so stanovami, nemohla platne zvoliť delegátov na Zhromaždenie delegátov a následne Zhromaždenie delegátov nemohlo ani platne zvoliť nových členov predstavenstva a kontrolnej komisie a teda nemalo ani kompetenciu poveriť členov starého predstavenstva uzavrieť zmluvy s novými členmi predstavenstva,“ uvádza sa v rozsudku.

Na situáciu upozornili členovia OSBD Michal Dojčan a Ján Híreš, ktorí boli v minulosti súčasťou riadiacich orgánov a ako hovoria, 40 rokov družstvo fungovalo bez problémov. Až kým sa nezaložila samospráva číslo 600.

„Súd teda rozhodol, že zmluvy, ktoré sa podpísali s novými členmi o výkone funkcie, sú neplatné. No oni pokračujú ďalej, akoby sa nič nestalo, hoci mali byť nové voľby. Konečné rozhodnutie krajského súdu bolo k 26. máju tohto roku a dovtedy mali členovia prestať poberať odmeny, čo sa pravdepodobne nestalo,“ vysvetľuje Michal Dojčan.

Niektorí členovia sú už nebohí

„Pri posledných voľbách bol za predsedu predstavenstva zvolený Vladimír Zmeškal, ktorý sa medzičasom presťahoval do rodinného domu. Keďže nebol v žiadnej samospráve, ktorá by ho zvolila, vytvoril si vlastnú, samosprávu č. 600,“ opisuje začiatok problémov Michal Dojčan.

Podľa rokovacieho poriadku družstva do riadiacich orgánov a za delegátov môžu byť volení len členovia družstva, navrhnutí samosprávou, ktorej sú členmi. Ľudia, ktorí bývajú v rodinných domoch nie sú členmi samospráv, hoci môžu byť členmi družstva. Inkriminovaná samospráva č.600 má až 232 členov, jej zástupca má sedem hlasov a stáva sa tak najsilnejšou samosprávou v bytovom družstve.

„Členovia samosprávy č. 600 sa v minulosti prihlásili do družstva a čakali na pridelenie družstevného bytu. Sú to tzv. spiaci členovia, nemali záujem dostať sa do orgánov družstva, mnohí vôbec nebývajú v Martine a niektorí sú už dokonca po smrti. Väčšina z nich ani netuší, že sú v nejakej samospráve. Je to do očí bijúce, ako sa niekto nasilu chce dostať do predstavenstva, v žiadnom inom bytovom družstve na Slovensku to takto nefunguje,“ pokračuje Michal Dojčan.

Zástupcom tejto samosprávy je riaditeľ družstva František Kamenišťák, ktorý nám na našu žiadosť o vyjadrenie odpísal, že nie je kompetentný sa k téme vyjadrovať. Rovnako sa k samospráve č.600 nevyjadril ani predseda Vladimír Zmeškal.