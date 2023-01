Podnikom v Martine hrozí krach. Majitelia majú platiť za elektrinu aj sedemnásobne viac

Bistro Gastro Hurta zatvorili.

MARTIN. Zálohové platby za elektrinu výrazne vstúpili do života podnikateľov. V niektorých prípadoch až tak, že majitelia museli svoje prevádzky zavrieť. V porovnaní s minulým rokom niektorí zaplatia za elektrinu až sedemnásobne viac. Majitelia tvrdia, že nemajú z čoho.

Jedným z nich je aj podnikateľ Peter Hurta z Vrútok, ktorý dlhoročne prevádzkoval bistro Gastro Hurta. Doposiaľ platil za elektrinu 250 eur mesačne. Podľa nového výmeru bude tento rok platiť bezmála 1 850 eur mesačne, čo je viac ako sedemnásobný nárast.

Suma, ktorú má po novom platiť Peter Hurta za elektrinu. (zdroj: FB Gastro Hurta)

„Týmto sa končí jedna éra môjho podnikania, pretože zatváram prevádzku. Vyúčtovanie, ktoré som dostal za elektrinu je neakceptovateľné na ďalší chod,“ dodal Hurta.

Nie sú jediní

Nové zálohové platby za elektrinu prekvapili snáď všetkých majiteľov podnikov. Zvýšenie očakávali, ale určite nie v takomto rozsahu.

Jedným z nich je aj Peter Paulovič, ktorý prevádzkuje vínotéku Sommelier na martinskom sídlisku Ľadoveň.

„Predtým som platil 246 eur za mesiac, nové preddavky sú 1467 eur. Distribučnú spoločnosť som aj požiadal o nejakú dohodu, že by som platil nejaký dva a pol násobok z pôvodnej sumy, no dostal som odpoveď, že najnižšie zníženie je možné o 20 percent,“ vysvetlil Paulovič. Minulý rok za elektrinu zaplatil 3000 eur, pri súčasných cenách elektriny táto suma dosiahne 21-tisíc eur za rok 2023.

Keby to chcel premietnuť do ceny tovaru, skonštatoval, že by mohol rovno zavrieť celú prevádzku.

„Pivo by tak nestálo 1,70 eur ale napríklad 55 eur, a tým pádom by ma ani nezrušila vláda, ale takýmito cenami by som sa zrušil sám.“