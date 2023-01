Dom budovali štyri roky, prišli oň cez noc. Sociálne siete ale ukázali aj svoju dobrú tvár

Stretli sa s obrovskou vlnou solidarity.

VEĽKÝ ČEPČÍN. Matúš Svinčák si v malej turčianskej obci Veľký Čepčín štyri roky budoval dom, ktorý sa mu podarilo minulý rok dokončiť. S rodinou sa však z neho dlho netešili.

V noci z 12. na 13. januára im príbytok pohltili plamene. Stavba, ktorá bola z veľkej časti z dreva, sa tak v priebehu niekoľkých hodín premenila len na obhorenú ruinu.

Stretli sa ale s obrovskou vlnou solidarity. Pomoc a podpora od ľudí pre nich znamená novú vzpruhu do života.

„My sme boli s priateľkou u rodičov v Martine a v noci okolo druhej mi volal sused z Veľkého Čepčína. Už mi len oznámil, že nám horí dom. S priateľkou sme sa však na seba pozreli a upokojovali sa, že je šťastie, že sme v poriadku my a naše deti,“ opísal smutný okamih Matúš Svinčák.

Požiar s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil problém s elektrickým ohrievačom, ktorý v dome mali zapnutý, aby im udržiaval teplotu.

Chceli tam stráviť Vianoce

Vo Veľkom Čepčíne chceli tráviť už vianočné sviatky, no okolnosti boli proti, vždy im niečo prekazilo návrat a nakoniec sa k svojmu domu už len vrátili, aby si obzreli zhorenisko.

„Chceli sme byť cez sviatky tu, no ochorel som najprv ja, potom deti, tak sme si povedali, že ostaneme cez Vianoce u rodičov. Potom sme opäť návrat do Čepčína odložili, no a nakoniec sa nám to už nepodarilo,“ vysvetlil Svinčák.