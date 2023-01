Nespavosť nie je u medveďov fenomén, tým problémovým pomôže nový zásahový tím

Zvýši sa aj prevencia, lepší by mal byť aj zber údajov.

BELÁ-DULICE. Každoročne sa časť medveďov kvôli zmene úkrytu a hľadaniu potravy presúva v okolí svojich zimovísk. Vyhľadávajú najmä bukvice alebo zvyšky potravy z jesene.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Kvôli poklesu teploty sú v brlohoch najmä medvedice, ktorým sa v tomto roku narodia mláďatá. Tie sú holé, slepé a odkázané na bezpečie úkrytu, matku a materské mlieko. V brlohoch sa zdržujú aj medvedice s ročnými mláďatami. Gro potravy medveďa tvorí v zime nedostupná rastlinná potrava obohatená o živočíšnu zložku,“ povedala Mária Apfelová, zoologička Správy Národného parku Veľká Fatra.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Urológ: Chlapci, ktorí radi cvičia, často prídu s tým, že si niečo nahmatali na ľavom semenníku Čítajte

Je to rôzny hmyz, jeho larvy, prípadne kadávery zvierat. Medveď môže loviť aj aktívne, napríklad kopytníky.

Nie je to žiadny fenomén

„Stále však platí, že okolo 80 – 90 percent jeho potravy tvorí rastlinná potrava. Výskumy kolegov dokazujú, že medvede môžu brloh za zimu niekoľkokrát opustiť alebo ho zmeniť, no vrátia sa do nich a hybernácia pokračuje. Nie je to teda neobvyklý jav a fenomén len súčasnej zimy,“ vysvetlila Apfelová.

Vďaka teplému počasiu je časť potravy dostupnejšia a aj pohyb medveďov výraznejší. Týka sa to najmä samcov, pohybujú sa v blízkosti brlohov.

Teplota a sneh nie sú jediným orientačným bodom pre ich zimný spánok. Dôležitú úlohu v tom zohráva aj dĺžka dňa a noci. Mária Apfelová upozornila aj na fámu, že medveď je po prebudení nervóznejší a môže byť nebezpečný.

V článku sa dočítate Na Slovensku vzniká nový zásahový tím. Čo to prinesie,

koľko problémových medveďov túto zimu zaevidovali v Turci,

prečo nie je nespavosť medveďov otázkou len tejto zimy,

čo má spoločné nervozita s medvedím spánkom.

„Nedá sa to prirovnať k spánku človeka, kedy potrebujeme nejakú časť dňa prespať kvôli regenerácii. Dĺžka zimného spánku u medveďov nemá vôbec vplyv na to ako jedinec reaguje,“ objasnila zoologička.