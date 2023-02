Mama dcéry s detskou mozgovou obrnou: Predčasný pôrod dávam za vinu životu v permanentnom strese

Porodila v 24. týždni tehotenstva.

MARTIN. „Predtým, než sa Elizabetka narodila, som si predstavovala, čo všetko budeme spolu robiť, ako budeme športovať, chodiť na cvičenia pre mamičky s deťmi. Hrávala som volejbal, predstavovala som si, že dieťa bude spolu so mnou chodiť na turnaje a bude sa tam hrať s ostatnými deťmi ako ja, keď som bola malá. Niekoľko kamarátok otehotnelo tiež v tom istom období, myslela som si, že budeme spolu chodiť von, na preliezky, na výlety. No potom prišlo niečo úplne nečakané a všetky predstavy sa rozplynuli,“ spomína na svoje plány mamička Natália Blahutová.

Dnes už takmer dvojročná Elizabetka sa narodila predčasne v 24. týždni tehotenstva, akurát na hranici, keď sa z odborného hľadiska prestala nazývať plodom, ale začala sa nazývať dieťaťom.

„Je to hranica, kedy sa deti dajú zachrániť, no zároveň nie sú dostatočne vyvinuté a môže sa stať veľa vecí, ktoré narušia vývoj. Tak to bolo aj v našom prípade. Elizabetka má každý orgán v tele v poriadku, či mozog, srdce, pľúca, črevá aj trávenie, ale centrálna nervová sústava nekomunikuje s mozgom. Preto má problém s dosahovaním míľnikov, ktoré deti v jej veku už majú za sebou,“ hovorí Natália.

To znamená, že sa ešte nepretáča, nesedí, nekolenkuje ani nechodí. Nevie pochopiť ani to, že keď je hladná, si má vypýtať jesť alebo že má pri jedení otvárať ústa.

Tehotenstvo bolo bez problémov

Napriek predčasnému pôrodu mala Natália bezproblémové tehotenstvo, všetky vyšetrenia boli v poriadku a nič nenasvedčovalo tomu, že by mala porodiť skôr. Predčasný pôrod dáva za vinu stresu, ktorý ju sprevádzal v podstate celé tehotenstvo.

„Nastúpila som do novej práce, keď som bola tehotná, no ešte som o tom nevedela. S partnerom sme mali medzi sebou nezhody a ešte sme sa navyše aj sťahovali, bolo to dosť hektické a náročné obdobie. Nikdy som si neuvedomovala, že by na moje telo tak veľmi vplýval stres. Myslela som si, že keď si to odôvodním v hlave, stres zmizne,“ spomína na tehotenstvo Natália.

Elizabetka sa narodila v banskobystrickej nemocnici v čase, keď bola pandémia v plnom nasadení, bol zákaz návštev a Natáliu všetci posielali domov.