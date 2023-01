V Martine môže ostať rozvoz pre seniorov len na pleciach mesta, firma vypovedala zmluvu

Nového dodávateľa zatiaľ mesto Martin nenašlo.

MARTIN. Nezisková organizácia Medik-M vypovedala mestu Martin zmluvu, prostredníctvom ktorej martinským seniorom zabezpečovala rozvoz stravy.

Od ekonomickej komisie žiadala nezisková organizácia navýšenie ekonomických nákladov za rozvoz stravy pre seniorov zo súčasných 0,55 eur na 0,80 eur za kilometer. Ekonomická komisia však túto požiadavku posunula na januárové zastupiteľstvo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa Veroniky Kulasovej, riaditeľky neziskovej organizácie, dali vypovedaním svojej zmluvy ekonomickej a sociálnej komisii možnosť, aby zabezpečili občanom lacnejšiu, kvalitnejšiu a lepšiu službu, ak nie sú spokojní s nákladmi, ktoré Medik-M žiadala. Výpovedná lehota im trvá do 31. marca 2023. Dovtedy budú seniorom voziť stravu aj naďalej.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Urológ: Chlapci, ktorí radi cvičia, často prídu s tým, že si niečo nahmatali na ľavom semenníku Čítajte

„Nerozumiem tomu, keď v júni 2022 boli najvyššie ceny benzínu a nafty, ktoré sa pohybovali na úrovni 1,90 eur za liter, prečo sa už vtedy nepristúpilo k tomu, aby sa navýšili tieto sumy. V júni 2022 došlo k navýšeniu zo strany mesta cez sociálnu komisiu, ktorú viedol poslanec Hudec, odvtedy ceny nafty klesli o viac ako 10 percent. Tak isto neboli dodané ani žiadne dáta k ich požiadavke. Tie poslali až dodatočne po rokovaní ekonomickej komisie,“ priblížil niektoré dôvody neschválenia predseda ekonomickej komisie a poslanec mestského zastupiteľstva Michal Uherčík.

Diskusia neprebehla

Veronika Kulasová vystúpila 15. decembra 2022 aj na mestskom zastupiteľstve. Obhajovala dôvody, pre ktoré nezisková organizácia žiadala navýšenie ekonomických nákladov za rozvoz stravy pre seniorov z dôvodu rastu ceny pohonných hmôt a zavedenia novej trasy na rozvoz obedov.

Po skončení svojho prejavu však nepočkala na reakciu kompetentných poslancov a z rokovania odišla.

„Dopyt na obedy je veľký a z toho vznikla aj požiadavka od mesta otvoriť piatu trasu. Nemali sme s tým problém, ale samozrejme, že sa nám tým zvýšia náklady. Museli by sme si zabezpečiť piate vozidlo, piateho šoféra a to sú ďalšie náklady. Ak chceme mestu Martin pokryť všetky tieto služby, suma 0,80 eur za kilometer je reálna suma, kde by sme mohli poskytnúť všetko,“ vysvetlila dodatočne Kulasová s tým, že cena pohonných hmôt nebola primárnym dôvodom.

„Treba ale podotknúť, že naše autá jazdia na veľmi krátke trasy. Zaradený majú maximálne druhý prevodový stupeň, takže tie autá trpia. Nie je to ako pri osobných autách, že sa natankuje a vozíte sa dva týždne,“ dodala.

V článku sa dozviete Čo bolo dôvodom vypovedania zmluvy,

čo považuje poslanec Uherčík za účelové klamstvo,

prečo nebola nezisková organizácia prizvaná na rokovanie komise,

ako sa ďalej vyvinie situácia.

„Chcela som vystúpiť s týmto príspevkom, v minulosti sa s nami nediskutovalo, takže som po mojom prejave odišla a nediskutovala som ani ja. Ak chceme diskutovať, môžeme si sadnúť za stôl a venovať sa tejto téme,“ vysvetlila Kulasová.