V centre Martina je príliš veľa vizuálneho smogu, mesto chce nové pravidlá

Vystavený tovar pred obchodmi má byť minulosťou.

MARTIN. Mesto Martin chce regulovať vizuálny smog v pamiatkovej zóne. Útvar hlavného architekta spolu s architektom Otom Nováčkom pripravili stratégiu, ako skultúrniť verejný priestor na pešej zóne.

Prevádzky v centre mesta bude čakať odstraňovanie nepovolenej reklamy a úprava svojej vizuálnej identity.

Prevádzky môžu mať len hlavné označenie a vývesný štít

Odborníci v rámci dokumentu Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu mesta Martin zadefinovali niekoľko zásad, ktoré budú platiť pri umiestňovaní reklamy v pamiatkovej zóne.

„V prvom rade treba rešpektovať architektúru budov, reklama by nemala zakrývať základné architektonické prvky, ako sú rímsy, šambrány, či plasticitu fasády. V tomto prípade platí, že menej je viac. Prevádzka by mala mať len jedno hlavné označenie zo samostatných písmen vyrobených z kvalitných materiálov, napríklad z kovu či dreva. Farebnosť by mala byť skôr neutrálna prípadne doplnková k farebnosti fasády, tak aby reklama nenarúšala celistvý výraz objektu,“ priblížil niektoré pravidlá architekt Oto Nováček, ktorý podobný manuál spracovával aj pre mestá Ružomberok, Liptovský Mikuláš či Hlohovec.

Podľa neho je v centre mesta zásadným problémom aj osvetlenie reklamy na prevádzkach. Viditeľná kabeláž a reflektory, ktoré intenzívne svietia, až reklamu prepaľujú alebo svietia priamo do verejného priestoru, nie sú žiaduce a mali by sa nahradiť inverzným osvetlením.

Vizuálny smog je na fotografiách vyznačený červeným. (zdroj: Petra Vrzalová)

Obmedzenie vizuálneho smogu sa týka aj výkladov, ktoré odborníci odporúčajú nepolepovať, ale využiť priestor na prezentáciu tovaru. Ten je často vystavovaný aj vonku pred prevádzkou vo verejnom priestore, čo chce mesto tiež zamedziť.

Problematické sú aj reklamné áčka, ktoré sú často umiestňované pri vchodoch do prevádzky alebo pasáží. Zužujú priestor a vytvárajú bariéry pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu aj pre mamičky s kočíkmi.

Takáto forma reklamy je okrem toho na pozemkoch pamiatkovej zóny mesta nepovolená. Podľa nových pravidiel budú mať prevádzky možnosť reklamnej prezentácie len v podobe hlavného označenia a vývesného štítu na fasáde budovy.

Vstupy do pasáží sa upracú

Ako vysvetlil architekt Oto Nováček, pri analýze zistili, že v zóne sa opakujú určité typologické objekty a pravidlá pre ne nastavovali jednotlivo.