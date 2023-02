Nikto nečakal, že vojna bude trvať tak dlho, hovorí Rus žijúci na Slovensku

Ruský pas mu spôsobuje komplikácie.

TURIEC. Filipp Sedov pochádza z ruského Jaroslavľa. V roku 2018 sa vďaka projektu Erasmus dostal na Slovensko, kde žije doteraz. S ruskou propagandou nesympatizuje a to, že veľakrát šíri klamstvá, zistil aj na vlastnej koži.

Poslednýkrát bol v Rusku pred rokom vo februári. S rodinou udržiava len občasný kontakt.

„Bližšiu rodinu už nemám a so vzdialenejšími príbuznými som v kontakte len občas. Ale oni majú iný postoj voči celej situácii, a tak aj kvôli tomu sa nemáme veľmi o čom rozprávať. Môj odchod z Ruska brali zvláštne, podľa nich som bol sebecký. Nikto mi to síce nepovedal priamo, ale myslím si, že ma považujú za zradcu svojej vlasti. Je to pre mňa veľmi smutné,“ hovorí Filipp.

Ľudia nevedeli, čo sa deje

Na vysokej škole študoval politické vedy a počas štúdia pracoval v lokálnej agentúre na výskum verejnej mienky. Bežne sa Rusov pýtal na to, ako sú spokojní so súčasným systémom.

„Najmä starší ľudia, ktorí zažili Sovietsky zväz a pamätajú si časy, keď boli prázdne obchody a žiadne potraviny, boli s Putinom spokojní. Ťažko povedať, či odvtedy zmenili názor, pretože my nemáme vierohodné prieskumy. V Rusku vládne obrovská propaganda, ktorá ovplyvňuje najmä starších ľudí. Mladší sú na tom určite lepšie, vedia sa v informáciách orientovať vďaka internetu. Majú viacero zdrojov, ale propaganda je aj na internete a od začiatku vojny bolo zablokovaných viac ako 1000 webových stránok a medzi nimi aj nezávislé médiá,“ vysvetľuje Filipp.