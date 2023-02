Neurológ: Dlhodobo neliečená migréna môže skončiť infarktom mozgu

Spúšťačom migrény môže byť čokoláda či plesnivý syr.

MARTIN. Za silnou migrénou sa môže skrývať závažnejšie ochorenie, návštevu lekára preto netreba dlho odkladať.

Neurológ Marek Tarčák z neurologickej ambulancie Neur One v Martine priblížil, čím je podmienený vznik migrény aj ako s ňou môžu bojovať tehotné ženy.

S akými najčastejšími neurologickými problémami sa vo svojej praxi stretávate?

Štatisticky sú to najviac ťažkosti s pohybovým aparátom, to znamená bolesti chrbtice, v oblasti panvy, drieku a krčnej chrbtice. Chodia ku mne pacienti, ktorých vyšetrujeme a liečime aj na spojené ortopedické diagnózy, napríklad koxartrózu, teda na ochorenie bedrového kĺbu, alebo bolestivé syndrómy spôsobené zápalmi v úponoch šliach, odborne nazývané entezopatia.

Je to spôsobené najmä tým, že pacientov dlhší čas liečia obvodní ortopédi, ktorí ich potom odosielajú na neurológiu. S migrénami sa stretávam trošku pomenej.

V rozhovore sa dozviete: Ako sa migréna prejavuje,

čím je podmienený jej vznik,

ako sa dá liečiť,

prečo pri silných príznakoch neodkladať návštevu lekára,

ako môžu s migrénou bojovať tehotné ženy.

Môže to byť aj tým, že na liečenie migrén nezostáva čas pri nedostatku neurológov?

Aktuálna čakacia doba na vyšetrenie u neurológa je minimálne polroka. A to hovoríme len o prvej návšteve, nie o kontrolách, ktoré sú tiež potrebné. Dovtedy by mal vyšetrenia zasuplovať obvodný lekár, no pre pacientov je to náročné.

Neurológia je aj o tom, že za akoukoľvek symptomatikou môže byť niečo iné a pri vyšetrení treba vylučovať celú škálu diagnóz. To platí aj pri vyšetrení migrény.

Ako veľmi je rozšírená migréna? Stúpa počet pacientov?

Prevalencia migrény sa u žien pohybuje okolo 15 až 20 percent, u mužov je to okolo šesť percent. Migrénikov nie je až tak veľa.

Ako sa migréna prejavuje a čím sa líši od obyčajnej bolesti hlavy?

Charakterizujeme ju ako jednostrannú bolesť hlavy, väčšinou ide o tepajúcu tupú bolesť za jedným alebo za druhým okom. Môže smerovať spredu dozadu ale aj zozadu dopredu.

Často je spojená s nevoľnosťou, zvracaním, svetloplachosťou a precitlivenosťou na zvuky. Pacient s takouto bolesťou väčšinou leží v tme a v tichu na posteli s niečím chladivým na hlave alebo s prekrytými očami. Každý zvuk je nepríjemný a môže vyvolať ďalšiu nevoľnosť.

Ďalším zo znakov je zvýšená frekvencia, keď sa bolesť hlavy objavuje častejšie do mesiaca. Veľa pacientov má však pomiešané príznaky. Mladým ženám sa môže migréna viazať na menštruačný cyklus.