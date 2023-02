Cyklotrasa, ktorá spojí Turiec a Žilinu už mala stáť. Projekt je len na papieri

Výstavbu spomalila aj petícia.

TURIEC. Žilinský samosprávny kraj sa bude aj v tomto roku orientovať na výstavbu cyklotrás, ktoré sú súčasťou Vážskej cyklotrasy.

„V roku 2022 vybudovala župa cyklotrasy v dĺžke cca 9,2 kilometrov. V októbri 2022 sa začalo so stavbou úseku Považský Chlmec – Žilina, ktorého súčasťou je 180 metrov dlhý cyklomost ponad Váh. Cyklomost by mal byť hotový do konca tohto roka, dĺžka novovybudovanej cyklotrasy bude 1,3 kilometra,“ priblížila hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.

Celková cena tejto stavby má byť podľa nej približne 4,3 milióna eur. Župa pripravuje aj projekty na vybudovanie ďalších úsekov Vážskej cyklotrasy, ktoré spoja napríklad Liptovský Mikuláš s Liptovským Hrádkom, Ružomberok s obcou Turík či Bytču s hranicou Trenčianskeho kraja.

Pribudnúť by ale mal aj úsek trasy z Nezbudskej Lúčky cez Lipovec do Krpelian. Dôležitá cyklospojnica popod Strečno sa však podobne ako diaľničný tunel D1 Višňové-Dubná skala stretáva s odkladaním realizácie a ukončenia.

Rieši sa projektová dokumentácia

Úsek je rozdelený do dvoch etáp, prvou z nich je vybudovanie cyklotrasy z Nezbudskej Lúčky do Vrútok. Viac ako 16 kilometrov dlhý úsek na ktorom bude 7 mostov ponad Váh či Krpeliansky kanál ma platné povolenie od roku 2020. V ňom sa predpokladalo so začatím stavby v roku 2021 a dĺžka výstavby mala trvať 18 mesiacov. Dodnes je však projekt len na papieri.