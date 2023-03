V Martine plánujú ďalší parkovací dom v hodnote skoro štyri milióny eur, výstavba potrvá rok

Do jeho útrob sa zmestí 238 automobilov.

Vizualizácia parkovacieho domu. (Zdroj: archív EIA/Turiec a.s.)

MARTIN. Mestská spoločnosť Turiec a.s. zverejnila zámer na výstavbu ďalšieho parkovacieho domu v Martine. Vyrásť by mal na sídlisku Košúty II. V rámci riešenia miesta a spôsobu parkovania v meste bola ešte v roku 2022 vyhlásená urbanisticko-architektonická súťaž „Parkovacie domy v Martine“. Spoločnosť Turiec a.s. bude zároveň aj investorom.

Víťazom súťaže a na základe priameho rokovacieho konania sa stala spoločnosť vranka architekti, s.r.o. Galanta s návrhom parkovacieho domu s pôvodne 275 parkovacími miestami pre osobné automobily a s 58 parkovacími miestami pre bicykle a 79 miestami pre motocykle.

Po spresnení všetkých inžinierskych sietí prechádzajúcich pozemkom bolo potrebné zmenšiť parkovací dom. Počet parkovacích miest sa ustálil na 238, miesta pre bicykle a motocykle ostali pôvodné.

Rozhodne zastupiteľstvo

Náklady na stavbu parkovacieho domu v Košútoch by mali dosiahnuť 3 900 000 eur, ktoré chce získať spoločnosť Turiec a.s. prostredníctvom úveru.

„Keď sa kompletne odovzdajú projekty parkovacích domov v Košútoch a v Záturčí, bude sa súťažiť dodávateľ. O tom ktorý z parkovacích domov sa bude stavať prvý rozhodne na jednom zo svojich zasadnutí mestské zastupiteľstvo,“ vyjadril sa predseda predstavenstva spoločnosti Turiec a.s. Miroslav Lepeta.