Cyklocestu lemuje odpad, pochádza zo skládky v Martine

Pochybil prevádzkovateľ, ale mali by sme lepšie separovať, vraví odborník.

MARTIN. Niekoľkometrový úsek Tankovej cyklocesty lemujú jednorazové sáčky, igelity, plasty. Sú v tráve na zemi, zachytené v kriakoch aj na konároch.

„Vyzerá to tu ako po apokalypse. Problém nahlásený kompetentným, snáď to bude spratané čím skôr,” opisuje autorka videa, v ktorom zdokumentovala scenériu v blízkosti martinskej skládky odpadov.

Práve tá je pravdepodobným zdrojom znečistenia. V spolupráci s vetrom, ktorý odpadky, prevažne plast, odvial.

„Vhodnejšie by bolo, aby prevádzkovatelia skládky zamedzili tomu, aby im odpadky odfukovalo do okolia,” píše ďalej Kristína Rusnáková vo svojom príspevku.

Prevádzkovateľ skládky by podľa zákona naozaj mal zabezpečiť, aby sa odpad nešíril ďalej do okolia. A to ani vplyvom vetra.

„Pri prevádzke skládky odpadov je potreba zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky na životné prostredie, spôsobeného vetrom odviatymi odpadkami” uvádza vyhláška.

V článku sa dozviete Aké povinnosti má prevádzkovateľ skládky, aby zabránil šíreniu odpadu,

prečo podľa odborníka vzniklo znečistenie okolia,

ako pomôže triedenie odpadu,

akú úlohu pri separácii zohráva samospráva.

Povinnosti v tejto oblasti majiteľovi skládky vyplývajú aj z povolenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na základe ktorého môže skládku prevádzkovať.

Faktom však zároveň je, že dielo je aj vizitkou toho, ako (ne)separujeme odpad.

Nesplnili si povinnosti?

Prevádzkovateľ skládky má zabraňovať znečisteniu okolia hneď niekoľkými spôsobmi.