Peniaze na fungovanie hľadá aj Martin, zdvihne miestne dane a poplatky za odpad

Chýbajú úsporné opatrenia, vravia kritici.

MARTIN. Obyvateľov Martina čaká zvýšenie miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad. Zmenu sadzieb avizoval primátor Ján Danko. Ide podľa neho o nevyhnutný krok.

„V mestskom zastupiteľstve zatiaľ nebola vôľa meniť poplatky, ale neminie nás to. V priebehu roka sa budeme musieť k poplatkom vrátiť a rozumne prijať taký kompromis, aby sme nezaťažili občanov, aby sme ich netrestali za to, za čo nemôžu. Ak ale chceme zabezpečiť funkčnosť a rozvoj mesta, budeme musieť pristúpiť k navýšeniu daní aj poplatkov za smeti,” povedal primátor pre mestskú televíziu TV Turiec.

Faktom je, že miestne dane a poplatky vlani zvyšovali viaceré samosprávy. Dôvodom boli výpadky v rozpočte pre pandémiu, vojnu na Ukrajine či rastúce ceny energií.

Kritici však hovoria, že martinská radnica neurobila dostatočné úsporné opatrenia. Mesto podľa nich podporuje stratovú spoločnosť, vyčítajú tiež niekdajší zámer zvýšiť plat primátora alebo zamestnanie druhého zástupcu primátora.

Aktuálne sú miestne dane aj poplatky rovnaké ako minulý rok. Za odpad platia obyvatelia Martina 31 eur. Aké veľké bude navýšenie a kedy predložia návrh, zatiaľ známe nie je.

„Zatiaľ neexistuje dohoda o výške navýšenia. Ak však mesto bude chcieť zvýšiť príjmy od roku 2024, všeobecne záväzné nariadenie sa musí zmeniť do konca roka,” povedala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.

Už raz rokovali

Radnica má už za sebou jeden neúspešný pokus o zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Materiál mali na poslanci na stole vlani v decembri. Zámer vtedy vedenie mesta odôvodňovalo tým, že potrebujú nájsť zdroje na fungovanie mesta. Samosprávy financujú svoje potreby najmä z podielových daní a z miestnych daní a poplatkov.

„V čase energetickej krízy, inflácie, kedy zdraželi nielen energie, ale aj tovary služby, potrebuje mesto navýšiť rozpočet, aby dokázalo plniť služby občanom. Z tohto dôvodu sme pristúpili k návrhu dodatku, v ktorom navrhujeme zvýšenie sadzieb daní,” povedala počas zastupiteľstva vedúca ekonomického odboru Marta Ostrodická. Ako dodala, do rozpočtu by by vyšší výber dane priniesol milión eur.