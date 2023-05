Odpadol na pumpe, prišli k nemu do dvoch minút. Dobrovoľní hasiči zachránili ľudí, ktorým prestalo biť srdce

Pri dopravných nehodách zasahovali vlani častejšie ako pri požiaroch.

Posádka, vďaka ktorej prežil muž so zástavou srdca. (Zdroj: Archív DHZO Sučany)

SUČANY. Bolo krátko po pol šiestej ráno, keď mali na základni poplach. Z tiesňovej linky 155 im nahlásili človeka v bezvedomí na benzínovej pumpe.

Muž sa nachádzal kilometer od nich, trojčlenná posádka dobrovoľných hasičov zo Sučian okamžite vyrazila na miesto.

Neraz sú na mieste dopravných nehôd prví, ešte pred záchranármi. Kým prišla sanitka, ratovali aj skolabovaného muža. Od výzvy operátora pri ňom boli do dvoch minút. A zachránili mu tým život.

Trojica hasičov zistila, že osoba, ktorá stratila vedomie, javí známky zástavy krvného obehu. Vedeli, že konať musia rýchlo.

Pri zástave srdca totiž rozhodujú sekundy. Do tela nepumpuje krv, orgány, ktoré nemajú dlhšie prísun kyslíka a živín, sa začnú nezvratne poškodzovať. Mozog odumiera už po piatich minútach. Ak nedôjde k včasnej pomoci, hrozí smrť.

Sučianski hasiči začali muža oživovať. Srdce sa znovu snažili ´nakopnúť ´aj prenosným defibrilátorom, známym ako AED, ktorý môžu použiť aj laici. Úspešne. Prístroj vydal jeden výboj, srdce pacientovi znova naskočilo.

Po tom, čo na miesto dorazila posádka zdravotnej záchrannej služby a prevzala si pacienta s už obnovenými životnými funkciami do starostlivosti, sa Peter Barčák, Andrej Ceklár a Roman Bukový vrátili späť na základňu.

Urgentný výjazd k človeku v ohrození života nebol pre členov zboru vôbec ojedinelý. Vďaka rýchlemu zásahu ich kolegov vlani v novembri prežil ďalší muž, ktorému prestalo biť srdce. A tým výpočet zachránených životov zďaleka nie je konečný.

Prenosná záchrana

O zásahoch informovalo aj Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby. (ZZS).

„Dobrovoľní hasiči zo Sučian s veliteľom Petrom Slobodníkom použili za posledné mesiace AED dvakrát. V oboch prípadoch úspešne. Zachránili dva ľudské životy,” napísali záchranári.

Mužovi na pumpe pomohli v polovici marca. K ďalšiemu sa ponáhľali koncom novembra. K mužovi v bezvedomí ich privolali po pol jedenástej večer. V ten deň mali ´perno´, zasahovali pri štyroch dopravných nehodách, no aj počas náročnej služby sa k núdznemu dostali rýchlo.

„Od žiadosti operačného strediska na zásah uplynuli tri minúty a dobrovoľní hasiči Michal Fašianok, Patrik Weis a Peter Slobodník boli pri pacientovi. Opakujeme, za tri minúty. Hasiči začali s kardiopulmonálnou resuscitáciou, medzitým aktivovali AED, prístroj odporučil tri výboje. Pacient prežil,” približujú záchranári minuloročný výjazd. V marci boli pri pacientovi za rekordné dve minúty.

Záchranná zdravotná služba už roky buduje databázu prenosných defibrilátorov aj s ich presnými adresami.

„Robíme to preto, aby sme v prípade potreby vedeli navigovať záchrancu, aby prístroj použil. Rovnako sme preškolili stovky tzv. first responderov – štátnych a dobrovoľných hasičov, ako aj mestských policajtov, aby v prípade dlhšieho dojazdu sanitky so záchranármi boli pri pacientovi skôr a AED použili,” píšu ďalej na sociálnej sieti.

Medzi vyškolenými osobami sú aj sučianski dobrovoľní hasiči. Z 22-členného zboru má certifikát dvanásť. V službe sú zaradení vždy minimálne dvaja alebo traja preškolení hasiči.

Na Slovensku postupne defibrilátory pribúdajú. Na verejných priestranstvách, v uliciach či nákupných centrách.