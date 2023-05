Dedina z Turca si prevzala európske ocenenie, región zaujal krojmi aj medovinou

Za hranicami načerpali inšpirácie.

HOFHEIM / KLÁŠTOR POD ZNIEVOM. Zástupcovia obce Kláštor pod Znievom, ktorá zvíťazila v celoslovenskej súťaži Dedina roka 2021, si prevzali bronzovú medailu v súťaži Európska cena za obnovu dediny 2022.

Ocenenie sa odovzdávalo v obci Hofheim, ktorá sa nachádza v nemeckom Bavorsku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Turčianska obec získala slovenskú cenu Dedina roka 2021 a mala tak právo sa zúčastniť európskej súťaže a zabojovať v konkurencii ďalších 20 obcí, či miestnych komunít z Nemecka, Rakúska, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Švajčiarska, Belgicka, Fínska a Holandska.

Prečítajte si tiež Ako zastupitelia obce prezentovali Turiec a Slovensko,

čo zaujalo návštevníkov pri pohľade na stánok obce,

s kým možno vznikne cezhraničná spolupráca,

prečo boli inšpiratívne rozhovory s nemeckými či rakúskymi starostami obcí.

Budovať mosty

Odovzdávania európskych cien sa zúčastnilo viac ako 600 účastníkov zo všetkých krajín, ktoré mali v súťaži svoje zastúpenie. Motto 17. ročníka Európskej ceny za obnovu dediny znie Budovanie mostov.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Na Slovensku pribudne takmer tristo radarov, v Turci budú na týchto miestach Čítajte

„Samozrejme, ocenenie vnímam pozitívne, ale je to aj záväzok do budúcna aby sme stavali na tom, čo sa podarilo minulému vedeniu obce. Touto cenou sme sa zviditeľnili aj v Európe a vnímam ju ako víziu na najbližšie roky, aby sme aj my pracovali na budovaní mostov v obci medzi rôznymi komunitami, ktorú tu pôsobia,“ vyjadril sa zástupca starostu obce Kláštor pod Znievom, František Koníček.