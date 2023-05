SIMPLY SPORT – spokojný zákazník je našim cieľom

Do sveta športu chceme priniesť viac kreativity a farieb, viac pohodlia a luxusu. Preferujeme individuálny prístup v závislosti na konkrétnych potrebách a predstavách zákazníkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kto sme

Sme mladá dynamická spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti predaja a marketingu už od roku 2010. Sme aktívny mladý kolektív, ktorý sa snaží prinášať do našej spoločnej práce neustálu precíznosť a pozitívny prístup. Myšlienka vzniku športového eshopu so zameraním hlavne na tím šport sa nerodila unáhlene. Sme športovci, ktorý sa v daných športových odvetviach pohybujú a neustále sa snažíme prinášať niečo viac ako bežné online obchody. Našou snahou je do sveta športu priniesť viac kreativity a farieb, viac pohodlia a luxusu.

Vďaka svojej aktivite a úspechov sme sa vypracovali na top priečky medzi E-shopmi so športovým tovarom. Spolupracujeme na organizácií množstva podujatí a sme oficiálny distribútor viacerých značiek na SR ako napr. JOMA, COLO, SPORTSYSTEM.

Naša ponuka ako aj naše obchodné aktivity sa zameriavajú prevažne na kolektívne loptové športy ako futbal, hádzaná, volejbal, basketbal. Tiež máme v ponuke tovar súvisiaci s behaním, fitnes a budovaním svalstva od doplnkov výživy cez stroje až po oblečenie.

Komplexnosť je naša výhoda a toho sa aj držíme. Okrem štandardných športových potrieb na vyššie spomínané športy sa zaoberané aj celkovým zariadením športovísk. V ponuke máme vybavenie pre šatne, telocvične, tribúny, zariadenia a mnoho ďalšieho.

Náš zákazník

Záleží nám na spokojnosti každého nášho zákazníka a preto nemáme najlacnejšie produkty na trhu ale ponúkame overené, kvalitné a hlavne obľúbené produkty rôznych značiek z rôznych odvetví. Našou prioritou je sa neustále zlepšovať a budovať silný športový eshop, ktorý bude prehľadný a pohodlný pre každého zákazníka. Pre rast je dôležitá spokojnosť a preto našim cieľom nie je kvalitne a ochotne pristupovať iba k predaju a poradenstvu ale zodpovedne musíme pristupovať ku všetkých činnostiam nášho obchodu ako napríklad riešenie reklamácií, výmena tovar, odstúpenie od zmluvy, balenie tovaru a doručenie tovaru.

Riadime sa heslom, že reklamácia je naša šanca sa ukázať aká veľká a silná je naša spoločnosť a ako nám záleží na ľudských kvalitách našich partnerov a zamestnancov. Spolupracujeme s množstvom svetových značiek ako napríklad Under Armour, Joma, Mizuno, Adidas, Nike a mnoho ďalších. Momentálne máme asi 70% nášho tovaru na sklade a zvyšných 30% máme u partnerov a sme schopný dodať tovar do 3-5 dní.

Naši partneri

Spolupracujeme už s veľkým množstvo športových klubov a neustále rastieme. Školy, športové kluby, centrá voľného času a charitatívne organizácie majú u nás špeciálnu cenotvorbu na základe vyššieho odberu a našej snahy šport ako taký na Slovensku podporiť. Záleží nám natom aby sa deti dostali na športoviská mali lepšie podmienky ako sme mali my. Podporujeme rôzne organizácie, športové kempy, mladé talenty vo svojom rozvoji.

Máme množstvo pozitívnych recenzií o čom sa viete dočítať a vidieť aj v našej sekcii realizácie.

Naše výhody veľa tovaru na sklade

možnosť bezplatného zapožičania vzoriek na vyskúšanie veľkostí

rýchle dodanie

flexibilita

Kde nás nájdete:

Predajňa: Hviezdoslavova 691/2 010 01 Žilina

Sme tu pre vás:

PO-PIA: 09:00-18:00

KONTAKTY