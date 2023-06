Ocenia ich zranení či podchladení turisti, v horách osádzajú lekárničky prvej pomoci

Búdky ľahko rozpoznať podľa bieleho kríža na zelenom pozadí.

TURIEC. Turisti ich v batohu často nenosia. Pri menších úrazoch či odreninách by im pritom padli vhod. Obzvlášť, keď na trase niet stovky metrov nikoho a ničoho.

A práve v takýchto lokalitách v Turci začali dobrovoľníci umiestňovať lekárničky prvej pomoci.

Búdka so vzácnym obsahom

Drevená búdka s krížikom uprostred. Obsahuje obväzy, sterilné tampóny, dezinfekčné prostriedky, nožničky aj izotermickú fóliu na zahriatie. Turisti v nej tiež nájdu návod na prvú pomoc.

V prírode naprieč Turcom ich osadili už tri. Ďalšie sú vyrobené a čakajú na vynesenie.

„Mnohí z nás to podceňujú, no brať so sebou lekárničku na výlety je zásadná vec. Aj napriek tomu to robí len málokto,“ hovorí Braňo Šimko, zakladateľ občianskeho združenia Turčianska záhradka, ktoré sa do projektu pustilo.

K nápadu ho doviedla aj vlastná skúsenosť. Počas jednej túry ho uštipla včela, opuchnuté miesto tesne nad členkom ho neprestajne odieralo, pred sebou mali ešte kilometre. Lekárničku si so sebou nevzal. Jeho parťák však áno, miesto mu ošetril a zvyšok cesty mohli dobojovať.

V článku sa dozviete: Kde už lekárničky umiestnili a kde najbližšie ich chcú vyniesť,

prečo si vybrali aj náročnú hrebeňovku,

ako sa líši prvá vyrobená búdka od ďalších,

ako sa im podarilo zohnať financie.

Prvú lekárničku osadili ešte počas jari na martinskej ferrate. Vyhľadávanej lokalite so zvýšeným rizikom úrazu, kde neraz mieria aj horskí záchranári. Aktuálne ju od štvrtku 1. júna po jarnej uzávere znova sprístupnili turistom.

Naopak, ďalšie dve búdky v uplynulých dňoch pribudli na vyľudnených miestach. Neďaleko osady Hadviga pri turistickom smerovníku a pri Bralovej skale. Oboma miestami vedie Cesta hrdinov SNP aj Koruna Turca.