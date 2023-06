Chodci zakopávajú o vytŕčajúce dlaždice, pešiu zónu čaká ďalšia oprava

Poslanci žiadajú trvalejšie riešenie.

MARTIN. Nekonečný príbeh. Aj takto už ľudia po rokoch titulujú stav pešej zóny v centre mesta. Takmer rok čo rok ju po úsekoch opravujú, no poškodená dlažba sa znova hlási o slovo.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Skrýva tajomstvo späté s mestom. Vo Vrútkach skončila rekonštrukcia pešej zóny Čítajte

Pri kráčaní si treba dávať pozor. Chodci sa o vytŕčajúce dlaždice potkýnajú a neraz dochádza aj k úrazom a pádom. Ako problém to vnímajú aj niektorí podnikatelia, ktorí majú v meste svoje prevádzky a rozbitá dlažba komplikuje prechod ich zákazníkom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Niektorí dokonca navrhli, že si úsek pred svojím obchodom opravia vo vlastnej réžii.

Tému mali na stole aj na ostatnom mestskom zastupiteľstve, kde ju otvoril jeden z poslancov.

Poškodená dlažba je problém a treba ho riešiť, zhodli sa prítomní. Poslanci aj vedenie mesta. Otázne je, akým spôsobom.

Niektorí navrhli zistiť, kto je za tento stav zodpovedný, a následne od neho vysúdiť peniaze na nápravu. Či pochybil projektant, zhotoviteľ stavby alebo iní kompetentní.

Ide totiž o zdedený problém, rozsiahla rekonštrukcia prebehla v etapách už pred rokmi, ešte za predchodcov súčasného primátora.

Iní poslanci vidia problém aj v prejazde vozidiel cez pešiu zónu a žiadajú vyčleniť časť Ulice M. R. Štefánika výlučne pre chodcov. Potrebné je podľa nich upraviť aj pohyb zásobovacích vozidiel.

Žiadali však rázny krok a zásadné riešenie, nekonečné čiastočné opravy podľa nich nestačia.

V článku sa dozviete: Aké riešenia žiadajú poslanci,

ktoré ulice by podľa návrhu slúžili zásobovacím vozidlám a cyklistom,

prečo mali na mestskom zastupiteľstve minútu ticha,

ktorá mestská spoločnosť sa pustí do opráv námestia a kedy,

koľko už dali na opravy poškodenej dlažby do roka 2019.

Mesto ale peniaze na trvalejšie riešenie zatiaľ nemá, povedal prednosta mestského úradu. Námestie však podľa jeho slov budú postupne dávať do poriadku, a to vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Začať by mali už v polovici júna.

Minúta ticha

Na májovom rokovaní vystúpil poslanec Juraj Marček. Ako povedal, odprezentovať chcel žalostný stav dlažby na pešej zóne v centre mesta.

Viac ako slová vypovedali fotky, ktoré prítomným v sále premietol.

„Uvediem len obrazové fakty, ktoré nepotrebujú komentár. Budem preklikávať prezentáciu a poprosím vás o pozornosť a trpezlivosť, nie je toho málo. Takto to vyzerá v týchto dňoch na našej pešej zóne,“ poznamenal k záberom zachytávajúcim aktuálny stav.

Na obraze sa striedali zábery poškodených dlaždíc – polámaných, uvoľnených, vymrvených či chýbajúcich.

Môže Vás zaujať

Môže Vás zaujať Ocenia ich zranení či podchladení turisti, v horách osádzajú lekárničky prvej pomoci Čítajte

„Určite ste zachytili, že na dennej báze dochádza k zraneniam, pádom,“ prerušil po čase ticho, ktoré sprevádzalo prezentáciu.

„Záverom vás, pán primátor a vedenie mesta, v mene každej poškodenej Martinčanky a Martinčana, ale aj tých, ktorí malo viac šťastia a na pešej zóne v Martine dosiaľ o rozbitú dlažbu nezakopli, prosím o riešenie súčasného stavu. Nie o nekonečné opravy, prosím vás o zverejnenie koncepčného a udržateľného riešenia.“

Ako dodal, potrebná je reálna vízia, ktorá zabezpečí, aby bola pešia zóna funkčná a bezpečná.

Poslanec Michal Uherčík tiež potvrdil, že na mieste dochádza k úrazom. „Osobne poznám dieťa, ktoré si tam zlomilo nohu, práve na dlažbe. Je v katastrofálnom stave. Buďme radi, že dodnes nik na meste nenahlásil úraz a mesto nežaloval. Treba zverejniť plán, čo s tým ideme robiť.“