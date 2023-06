Rýchlou jazdou ohrozujú ľudí, v husto obývanej časti začali policajné kontroly

Kontroly pribudnú aj v ďalších lokalitách.

MARTIN. Cestu si mýlia s pretekárskou dráhou. Obyvatelia mestskej časti Podháj-Stráne už roky upozorňujú na vodičov, ktorí prekračujú rýchlosť.

Porušovanie predpisov sa týka viacerých ulíc. V uplynulých dňoch začala polícia merať rýchlosť na ulici Hollého. Ďalšie kontroly plánujú.

„ Ide o dlhodobý problém, ktorí sami evidujeme a je podložený aj zvýšením počtom sťažností zo strany obyvateľov,” hovorí mestský poslanec Filip Horanský.

Na aktuálne prebiehajúce kontroly rýchlosti apelovali práve poslanci mestskej časti.

Polícia zatiaľ ulicu Hollého neeviduje ako nehodový úsek. Ako však vraví Horanský, ide o husto obývanú časť, kde vodiči rýchlou jazdou ohrozujú bezpečnosť obyvateľov.

„ Nemáme informácie, že by dochádzalo k vyššiemu počtu nehôd. Ale je to vysokoobývaná oblasť, kde veľakrát stačí málo a vodič nestihne zareagovať. Denne môžeme na uliciach vidieť hrajúce sa deti, starších obyvateľov či domáce zvieratá a preto by sa všetci mali zamyslieť nad tým, aké môže mať neprimeraná rýchlosť dôsledky,” odôvodňuje Filip Horanský.

Aj obyvatelia potvrdzujú, že rýchle prejazdy sú realitou.

„ Problém s prekračovaním rýchlosti, nielen na Hollého ulici, je dlhodobý. Vodiči jazdia najčastejšie približne 60-tkou, ale vyskytli sa aj oveľa vyššie rýchlosti,” hovorí Roman Adamjak s tým, že práve počas nedávnej kontroly policajti namerali vyše 80km/h.

V článku sa dozviete: Aké opatrenia už prijali a nepomohli,

aké ďalšie riešenia navrhovali,

ktoré lokality sú ešte problémové,

koľko prekročení rýchlosti evidujú v regióne od začiatku roka,

aký podiel tvoria z celkovo zistených priestupkov.

Ako Adamjak dodáva, nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti je celomestský jav.

Zníženie rýchlosti neprešlo

S rýchlymi jazdami sa obyvatelia ulice Hollého potýkajú už dlho. Jedno riešenie mali, želaný efekt však neprinieslo.