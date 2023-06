V sedemnástich odišiel do USA, za dve sezóny prepísal rekordy a stal brankárskou hviezdou

V hokejovej juniorke NAHL menil Daniel Ďuris históriu.

MARTIN/OKLAHOMA. V Spojených štátoch amerických sú za najkvalitnejšie juniorské hokejové ligy považované USHL a NAHL. V druhej zo spomínaných súťaží dominoval tím Oklahoma Warriors, ktorý najskôr ovládol základnú časť a potom prešiel bez prehry celým play-off.

Jednou z najvýraznejších osobností družstva bol čoskoro dvadsaťročný slovenský gólman Daniel Ďuris. Už v priebehu základnej časti rodák z Martina prepisoval klubové rekordy, no to najlepšie si nechal na kľúčovú časť ročníka.

Vo vyraďovačke nastúpil na sedem duelov, pričom všetky vyhral. Dosiahol v nich priemer 1,27 gólu na zápas pri úspešnosti zákrokov 95,1 percenta a jeho výkony mu zabezpečili miesto v All Stars zostave play-off.

Na Slovensku nie je americká juniorka NAHL až taká známa. Môžete nám o nej povedať viac?

Po USHL je druhou najkvalitnejšou a pôsobia v nej hráči do 21 rokov. Štartuje v nej 29 tímov, ktoré sú rozdelené do štyroch divízií, pričom základná časť má 60 kôl. Play-off sa začína divíznym semifinále a po ňom nasleduje divízne finále.

Série sa hrajú na tri víťazné zápasy. Následne víťazi divízií postúpia do záverečného turnaja final four. Tam najskôr musíte zvládnuť semifinále na dve víťazné stretnutia, vyvrcholením je finále, ktoré sa hrá už len na jeden zápas.

Váš tím Oklahoma Warriors vyhral základnú časť a celým play-off prešiel bez prehry. Čakalo sa niečo podobné pred sezónou?

Po vlaňajšku sa náš káder celkom zásadne obmenil, takže bolo ťažké odhadnúť, ako to celé dopadne. Celkom slušne nám však vyšiel vstup do súťaže a tesne po Vianociach sme chytili šnúru 15 víťazstiev po sebe. Tá mužstvo akoby definitívne utvrdila v tom, že môže rúbať naozaj vysoko. Pred play-off sme síce nejaké zápasy poprehrávali, no ako sa ukázalo, bolo to skôr na prospech veci.

Boli ste v tíme jasnou jednotkou?

V úvode sezóny sme sa s kolegom pravidelne striedali, no potom ho vymenili do inej súťaže. Prišiel nový gólman, ktorý mi kryl chrbát ako jednotke. Aj toho ale vymenili a za neho prišiel ďalší.

V základnej časti ste vytvoril klubový rekord v počte vychytaných víťazstiev za sezónu a keďže v klube pôsobíte druhý rok, podarilo sa vám dostať i na čelo historických klubových tabuliek za celkový počet víťazstiev. Napriek tomu ste začínali play-off na striedačke. Čo sa k tomu dá povedať?