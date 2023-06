Martin predal licenciu do Prešova

Klub HK Martin nebude v novej sezóne účinkovať v Slovenskej hokejovej lige.

V lete 2017 prežíval martinský seniorský hokej ťažké časy. Klub MHC po športovo úspešnej predchádzajúcej sezóne nesplnil licenčné podmienky na nový ročník, a preto nedostal extraligovú licenciu. To v praxi znamenalo, že zmizol z hokejovej mapy.

Nechceli sa dostať do bludného kruhu

Nový subjekt HK Martin (v prvej sezóne vystupoval pod hlavičkou MHK Martin) tak musel začínať od druhej ligy, z ktorej hneď na prvý pokus postúpil do vyššej súťaže. Od ročníka 2018/2019 klub pôsobí v prvej lige, pričom hneď pri premiérovej účasti sa dostal do finále, o rok neskôr do semifinále a o ďalší rok po postupe Turčanov do semifinále bolo play off predčasne ukončené pre pandémiu. Vlani sa Martinčanom opäť podarilo predrať až do finále a tento rok skončili v semifinále.

V novej sezóne však už mužstvo HK Martin v Slovenskej hokejovej lige štartovať nebude a pozície v najlepšej štvorke súťaže neobháji.

Čo sa ešte dočítate: prečo sa vedenie hokejového klubu rozhodlo predať licenciu,

prečo už v hokejovom klube neverili sľubom, ktoré dostávali,

či sa klubu podarilo vyplatiť podlžnosti,

prečo nakoniec prvoligová licencia skončila v Prešove,

prečo Prešovčania prejavili záujem o prvoligovú licenciu, keď už jednu majú,

či sa bude hrať v Martine aspoň druhá liga.

„Všetko začalo ešte v 2019, keď sa zmenilo Všeobecne záväzné nariadenie a nedostali sme dotáciu od mesta. Tento nečakaný výpadok sme preklenuli pôžičkou, ktorú sme začali postupne splácať.