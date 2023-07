Nastupovať všetkými dverami do autobusu je drahé. V Martine cestujúcim zatiaľ otvoria iba predné

Nástup najviac zdržuje platba v hotovosti.

MARTIN. Do autobusov mestskej hromadnej dopravy v Martine budú ľudia nastupovať prednými dverami tak ako doteraz.

Časť poslancov žiadala od tohto septembra spustenie nástupu všetkými dverami. Chceli tak zvýšiť komfort cestujúcich, ako aj zatraktívniť tento typ dopravy.

Rokovaním o zmene systému nástupu v máji poverili primátora mesta.

Nákladná zmena

Dopravný podnik mesta Martin (DPMM), ktorý v meste autobusovú hromadnú dopravu prevádzkuje, s týmto projektom rátal už v minulosti a má ho rozpracovaný. Aktuálne naň však nemá peniaze.

„Prvotná investícia, na ktorú nemáme momentálne finančné prostriedky, by bola odhadom 200-tisíc eur. Následne by prevádzka tohto systému každoročne stála približne 140-tisíc,“ vyčíslil na júnovom zastupiteľstve riaditeľ DPMM Ján Slamka.

Prechod na nový systém by dopravca musel zabezpečiť aj technicky. Ku každým dverám do 35 autobusov by museli nakúpiť a namontovať označovače cestovných lístkov, ktoré sa aktuálne nachádzajú iba pri vodičovi. Náklady by zahŕňali aj testovanie a oživenie systému.