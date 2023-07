Zachránili život seniora so zástavou srdca, na miesto prišli ešte pred sanitkou

Martinskí policajti patria k takzvaným first responderom.

MARTIN. Mali tesne pred koncom zmeny, v služobnom aute ešte dokončovali posledné papierovačky. Po telefonáte však ešte rýchlo aj so zapnutým majákom smerovali na miesto, kde upadol do bezvedomia 73-ročný senior.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na adresu dorazili do minúty. Dvojica, ktorá vbehla do vchodu bytovky, však namiesto záchranárskej uniformy mala na sebe policajnú.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Nastupovať všetkými dverami do autobusu je drahé. V Martine cestujúcim zatiaľ otvoria iba predné Čítajte

K pacientovi medzitým smerovala aj sanitka, no to už Ján Kozák a Jaroslav Šmondrk začali s oživovaním. Srdce muža sa snažili znova "nakopnúť" masážou a aj prenosným externým defibrilátorom, známym ako AED prístroj. Úspešne.

Keď prišla posádka záchranárov, dýchanie aj srdcová činnosť muža boli obnovené. Príslušníci mestskej polície ho ešte pomohli naložiť do sanitky.

Ocenili ich

Dvojicu mestských policajtov aj oficiálne vyznamenali stužkou za záchranu života. Stalo sa tak na poslednom mestskom zastupiteľstve. Aj vďaka ich rýchlemu zásahu senior prežil.

V článku sa dozviete: Čo sú to first responderi,

prečo majú ľudia vďaka nim väčšiu šancu na prežitie,

kedy martinskí policajti použili AED prístroj prvýkrát,

koľkokrát do roka ich operátori žiadajú o pomoc,

kde majú nepretržite externý defibrilátor.

„Rýchlym príchodom na miesto a použitím automatického defibrilátora došlo k obnoveniu srdcovej činnosti a po následnom príchode posádky záchrannej zdravotnej služby bol prevezený v stabilizovanom stave do univerzitnej nemocnice v Martine,“ zrekapitulovala na zastupiteľstve polícia okolnosti tohto prípadu.

Môže vás zaujať

Môže vás zaujať Vytancovali si titul majstrov sveta Čítajte

Martinskí policajti patria k takzvaným first responderom. Teda vyškoleným dobrovoľníkom, ktorých operátori tiesňovej linky 155 v prípade potreby vysielajú k ľuďom v bezvedomí alebo so zástavou krvného obehu.

Títo pacienti sú v bezprostrednom ohrození života a urýchlene potrebujú prvú pomoc. Tú im vedia dobrovoľníci niekedy poskytnúť ešte pred príchodom sanitky.

„Pred dvomi rokmi nás oslovilo operačné stredisko záchranného zdravotného systému, či by sme prešli na vyššiu formu spolupráce. Navrhli, či by sme pri výjazde, kde treba použiť automatický externý defibrilátor, boli ochotní poslať hliadku. Na to sa nedá povedať nie,“ povedal pre MY Turiec hovorca mestskej polície Sebastián Andrášik.

Volávajú ich pravidelne

K pacientovi vždy vyráža aj posádka záchranárov, no pri zástave srdca rozhodujú minúty až sekundy.

Orgány sa bez prísunu kyslíka začnú nezvratne poškodzovať, taký mozog odumiera už po piatich minútach. Ak sú blízko pacienta vyškolení ľudia na prvú pomoc, jeho šance na prežitie sú väčšie.