Martinský hokej balansuje nad priepasťou, klub môže zostať bez mužského tímu

Hokejová bašta bojuje o udržanie.

MARTIN. V polovici júna sa verejnosť dozvedela, že seniorský hokejový tím HK Martin končí a svoju prvoligovú licenciu posúva do Prešova. Keďže tento krok výrazným spôsobom ovplyvňuje perspektívu martinských mládežníckych celkov, organizácia MHA Martin, ktorá zastrešuje družstvá od prípraviek po juniorku, musela konať.

Doteraz čisto mládežnícky klub prihlásil pod svojou hlavičkou do súťaže i mužské družstvo. O tom, v akej podobe by mohol seniorský hokej v metropole Turca pokračovať, sme sa porozprávali s Tomášom Pšenkom, predsedom predsedníctva MHA Martin.

Je dobré, aby mládežnícky klub prihlásil do súťaže aj družstvo mužov?

Ak sme chceli zachovať určitú kontinuitu, museli sme to urobiť, pretože nikto sa nehlásil k tomu, že u nás začne robiť mužský hokej. Bola to jediná možnosť zachovať šancu na to, že i v najbližšej sezóne bude v Martine pôsobiť seniorský tím. Zároveň cítime záujem aj očakávania verejnosti, hoci dôvera v hokej je aktuálne na veľmi nízkej úrovni.

Už má koniec HK Martin aj nejaké konkrétne dopady na MHA Martin, mám na mysli predovšetkým odliv hráčov?

Je jasné, že ostatné kluby o našej situácii vedia a začali sa motať okolo nášho rybníka s cieľom uloviť čo najlepšie ryby. Vedia ich nalákať na juniorskú či mužskú extraligu či mužskú prvú ligu. Ešte to v tomto smere nie je také intenzívne, ale predpokladám, že niekedy začiatkom augusta sa to môže rozbehnúť.

Má klub možnosť hráča nepustiť ku konkurencii?

Áno. Nikdy sme však nikomu v odchode nebránili a verím, že k tomu ani nebudeme musieť pristúpiť. Vždy sme brali ohľad na rozvoj, ciele a možnosti hráča. Pokiaľ hráčovi ponúkli kvalitnejšie športové podmienky v iných kluboch, tak možnosť pôsobiť vo vyššej súťaži sme mu neodopreli.

Bavíme sa o hráčoch vo veku 15 až 19 rokov. Naším cieľom je udržať hráčov, ktorí na sebe pracujú a chcú vyrásť a pôsobiť v Martine. Platilo to tiež v prípade odchodu hráčov v minulej sezóne (Nátny, Thomka pozn. redaktora), kde ponuka mužskej extraligy prevýšila možnosti a záujem martinského klubu.

S istotou však môžem povedať, že sa nerobilo dosť pre to, aby odchovanci ako Ligas, Pacalaj, Urbánek, Barto, Rudzan, Bernát, Burzík, Fabián, Fujerík, Rešetár, Naušovci, Volko, Melcher, Miňko, Bakala, Nátny, Thomka a veľa ďalších aj mladších hráčov, nestratili záujem zostať v Martine. Zlepšenie v tomto smere je pre všetkých veľká výzva.

Ste už v MHA pripravení na to, že do klubu pribudne mužský tím, ktorý bude treba vybudovať a zabezpečiť jeho fungovanie?