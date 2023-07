Z korporátu odišla za umením, teraz organizuje kurzy keramiky

Život jej zmenili stekancové hrnčeky.

MARTIN. Dlhoročnú záľubu sa rozhodla pretaviť do práce, ktorá ju momentálne napĺňa a živí. Andrea Najšelová si v Martine založila vlastný ateliér, v ktorom organizuje kurzy keramiky.

Hoci ich rozbehla len pred pár mesiacmi, o záujemcov nemá núdzu. Prácu s hlinou si po prvotných rozpakoch chcú vyskúšať aj muži.

Prvý kontakt s hlinou ste mali už počas základnej školy, no neskôr ste sa vydali iným smerom. Ako ste sa dostali ku keramike?

Tým, že som pracovala aj v korporáte, stále ma to ťahalo k tomu, čo som chcela robiť ako dieťa. Vždy som chcela robiť niečo umelecké, v detstve to bola maľba, v dospelosti fotenie, nebola to priamo keramika.

Zhruba pred dvomi rokmi som našla na Instagrame keramikárku z Bratislavy, Katku z Bielej Laby. Ona robila takéto kurzy, tak som zlanárila kamarátku, či nejdeme. Ku Katke som chodila na kurz rok a pol každý mesiac. Popritom som mala možnosť vyskúšať aj iné kurzy, no Katka robí svoju prácu naozaj krásne, a tak som chodila len k nej. Keď otvorila kurzy točenia na kruhu, bola pre mňa taktiež jasná voľba.

Potom som nad tým začala uvažovať, a keďže ma to viac bavilo, tak som na to nahovorila aj priateľa. Vzala som ho na kurz, aby si oddýchol a skúsil sa kreatívne vyžiť. Teraz sa u nej učil točiť na kruhu.

Čo vás motivovalo založiť si vlastný ateliér a venovať sa keramike?

Keď som sa rozhodla otvoriť si vlastný ateliér, vedela som, že chcem vyrábať takzvané stekancové hrnčeky. To bol dôvod, prečo som vlastne začala chodiť na keramiku. Začala som sa teda v tejto oblasti vzdelávať, čítala som knihy, spravila som si rôzne online kurzy, skúšala som rôzne možnosti a kombinácie a teraz sa nám to pomaly rozbieha.

Priznám sa, mala som obavy otvoriť si v Martine ateliér, keďže som nevedela, či by o to bol záujem. Bála som sa, že tu budem tvoriť sama, no podržali ma hlavne moje kamarátky, že to pôjde a ľuďom sa to bude páčiť.

Aké kurzy ponúkate?

Máme mesačný kurz, ktorý prebieha každý týždeň a trvá dve a pol hodiny. Na mesačnom kurze si moji keramikári prvý a druhý týždeň vyrábajú a potom, keď výrobky vyschnú, tak sa následne vypália. Na hotové výrobky sa ďalšie dva týždne maľuje.

Popri mesačných kurzoch organizujeme aj dvojtýždňové, v rámci ktorých sa prvý deň tri hodiny vyrába a o dva týždne sa výrobky dve hodiny glazujú. Teraz cez leto bude len víkendový workshop, ktorý ako keby nahradí mesačný kurz. Bude prebiehať štyri hodiny, počas ktorých si budeme vyrábať a o dva týždne sa bude rovnako štyri hodiny maľovať. Od septembra opäť nabiehame na mesačné kurzy.

Ako taký kurz prebieha?

Na začiatku vždy vysvetlím dve základné techniky, ktoré na kurze používame. Prvá je modelovacia, keď robíme všetko rukami, a druhá je zas lepená. To znamená, že napríklad pri tvorbe hrnčeka si vyvaľkáme plát, z neho si urobíme obdĺžnik a vykrajujeme si koliesko, a to sa lepí.

Touto metódou sa robia zvyčajne väčšie veci, ktoré by bolo ťažšie vymodelovať, prípadne tak robíme hrnčeky, ktoré chcú mať kurzisti rovnomernejšie. Po inštruktáži si všetci prejdeme, kto má akú predstavu, čo chce kto robiť a na základe toho rozdám hlinu a už len vysvetľujem, ako sa čo robí.

Pre úplných začiatočníkov by som to chcela poňať tak, že si na prvej hodine vyskúšajú aj jednu aj druhú techniku a potom sa budú môcť rozhodnúť, akou chcú pokračovať. Niekomu sa páči napríklad ťapkacia metóda a potom zistí, že mu to vôbec nevyhovuje, rovnako aj naopak. Páči sa mi, že si každý v procese tvorby nájde presne to, čo mu vyhovuje.

V Martine ste jediný ateliér, ktorý sa špecializuje na kurzy keramiky. Ako sa vám zatiaľ darí, majú o to ľudia záujem?

Úprimne, som príjemne prekvapená, aký je záujem o kurzy. Kurzistky, ktoré so mnou začínali a chodia ku mne súvisle, i keď je to len tretí mesiac, sa už hlásia na september. Absolventi kurzu majú možnosť prihlásiť sa na kurz prednostne, samozrejme, až keď sú vypísané oficiálne termíny. Nezaplnené miesta následne uvoľňujem pre ostatných záujemcov. Keďže je o kurzy momentálne záujem, určite budeme pridávať aj ďalšie mesačné kurzy a víkendové workshopy, aby sa ušlo miesto každému. Všetko však s ohľadom na kapacitu ateliéru a pece.

Aby som sa mohla venovať aj práci na spoluprácach a vlastných kolekciách, pomáhať mi bude aj nová lektorka, moja najlepšia kamarátka. Vážim si, že je o kurzy záujem. Pár dievčat dochádza zo Žiliny alebo z Turčianskych Teplíc. Dokonca som tu mala slečnu z Kórey, ktorá pracuje v Žiline, a s malou dušičkou mi napísala, či sú kurzy v angličtine. Samozrejme, nie je to žiadny problém a veľmi rada privítam v ateliéri aj anglicky hovoriacich ľudí.