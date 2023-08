Nevadilo mu, že je opitý a nemá vodičák. Jazdil zo strany na stranu

Po tom ako do šiestej ligy z vyššej súťaže vypadla Belá-Dulice a do prvej triedy zostupujúce Sučany nahradili Vrútky, sa počet turčianskych kolektívov v súťaži zvýšil na päť. Podľa výkonov i výsledkov a tiež papierových predpokladov by z našich tímov mala byť najsilnejšia Bystrička. Tím spod Hrádku má určite potenciál útočiť na stupne víťazov.

18 h