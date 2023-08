Stačilo desať minút. Počas obednej prestávky vykradli v Martine zmenáreň

Majiteľka prišla o všetko.

MARTIN. V priebehu desiatich minút prišli o všetko. Toľko stačilo páchateľovi na to, aby v Martine v stredu 9. augusta za bieleho dňa vykradol zmenáreň počas obedovej prestávky na frekventovanej ulici.

Zobrali všetko

Zmenáreň na Námestí S.H. Vajanského má pani Ľubica už 26 rokov. Pracuje v nej spolu so svojou sestrou. Prevádzku opúšťajú nanajvýš na pár minút, obedovú prestávku majú od 11:45 do 12:00.

Zlodej využil práve túto chvíľkovú neprítomnosť.

„V práci bola sestra, šla do potravín oproti, do ôsmich až desiatich minút bola späť,“ hovorí pre MY Turiec majiteľka zmenárne. Svoje celé meno zverejniť si nepriala, redakcia ho však má k dispozícii.

Že niečo nie je v poriadku, si všimla pri odomykaní bezpečnostných dvier. Kľúč sa jej dovnútra dostať nedarilo, zavolať museli zámočníka.

Keď dvere konečne otvorili, naskytol sa jej pohľad, na ktorý nezabudnú. „Sestra vošla dnu, všetko bolo prázdne. Ako keď povysávate, ani smietka. Aj valuty aj eurá, čo sme mali, stihli zobrať všetko,“ menuje škody pani Ľubica.